Český turista se ztratil v Egyptě: V noci beze stopy zmizel z hotelového pokoje!

V letovisku Marsá Alam se pohřešuje český turista, rodina prosí o pomoc
V letovisku Marsá Alam se pohřešuje český turista, rodina prosí o pomoc
V letovisku Marsá Alam se pohřešuje český turista, rodina prosí o pomoc
V letovisku Marsá Alam se pohřešuje český turista, rodina prosí o pomoc
Egyptské letovisko Marsá Alam - Ilustrační foto
Autor: Kamil Morávek - 
23. června 2026
10:36

V dovolenkovém letovisku Marsá Alam v Egyptě zmizel v noci z pondělí na úterý český turista. V noci z ničeho nic zmizel ze svého pokoje v hotelu Jaz Grand Marsa Alam. Na pokoji zůstaly všechny jeho věci, včetně peněženky. Zoufalá rodina prosí o pomoc.

Při odchodu na sobě muž měl černé tričko, světle zelené kraťasy a modré pantofle. „Může se pohybovat v areálu hotelu, na pláži nebo v jeho okolí,“ napsal na instagramu profil Dovolená v Egyptě.

Zoufalá dcera prosí o pomoc

O situaci napsala na facebooku i mužova dcera Nikola. „S maminkou šli společně spát, ale když se maminka kolem 24:00-0:30 probudila, tatínek vedle ní nebyl,“ popsala. Na pokoji si nechal všechny osobní věci kromě telefonu, který je však nedostupný. „Alkohol nepil, ale pár dnů byl velmi skleslý až depresivní, proto máme o něj velké obavy,“ napsala.

Po muži pátrá hotelový personál a místní policie, zatím však bohužel bez úspěchu. Blízcí proto prosí o pomoc. „Pokud jste v oblasti a muže jste zahlédli nebo máte jakoukoli informaci, kontaktujte prosím rodinu na: +420 732 991 666,“ uvedli blízcí.

V letovisku Marsá Alam se pohřešuje český turista, rodina prosí o pomoc
V letovisku Marsá Alam se pohřešuje český turista, rodina prosí o pomoc
V letovisku Marsá Alam se pohřešuje český turista, rodina prosí o pomoc
V letovisku Marsá Alam se pohřešuje český turista, rodina prosí o pomoc
Egyptské letovisko Marsá Alam - Ilustrační foto

Témata:
pátránípohřešovanýturistačeský turistaInstagramhotelEgyptMarsa Alam
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Zatýkání u Hrušínského! Co tohle je za stát, láteří principál
Zatýkání u Hrušínského! Co tohle je za stát, láteří principál
Aha!
Meryl Streep oslavila 77. narozeniny: Rekordmanka v oscarových nominacích, která odmítá skalpel
Meryl Streep oslavila 77. narozeniny: Rekordmanka v oscarových nominacích, která odmítá skalpel
Dáma
Paštika, nutella i řasenka: Co všechno vám můžou na letišti zabavit a jaké novinky letos platí?
Paštika, nutella i řasenka: Co všechno vám můžou na letišti zabavit a jaké novinky letos platí?
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
Praha jako na dlani ve čtyřech bytech inspirovaných přírodními živly
Praha jako na dlani ve čtyřech bytech inspirovaných přírodními živly
e15
Podpora Vondroušové: Těžko pochopitelné čtyři roky, tvrdí Muchová. Přidal se zástup hvězd
Podpora Vondroušové: Těžko pochopitelné čtyři roky, tvrdí Muchová. Přidal se zástup hvězd
iSport
Vyjádření prezidenta Petra Pavla k žalobě na vládu: Nenechám omezovat svou roli danou Ústavou
Vyjádření prezidenta Petra Pavla k žalobě na vládu: Nenechám omezovat svou roli danou Ústavou
Reflex
Lukáš David: Když mě začnou svědit žabky, musím do světa
Lukáš David: Když mě začnou svědit žabky, musím do světa
Lidé a země