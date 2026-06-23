Český turista se ztratil v Egyptě: V noci beze stopy zmizel z hotelového pokoje!
V dovolenkovém letovisku Marsá Alam v Egyptě zmizel v noci z pondělí na úterý český turista. V noci z ničeho nic zmizel ze svého pokoje v hotelu Jaz Grand Marsa Alam. Na pokoji zůstaly všechny jeho věci, včetně peněženky. Zoufalá rodina prosí o pomoc.
Při odchodu na sobě muž měl černé tričko, světle zelené kraťasy a modré pantofle. „Může se pohybovat v areálu hotelu, na pláži nebo v jeho okolí,“ napsal na instagramu profil Dovolená v Egyptě.
Zoufalá dcera prosí o pomoc
O situaci napsala na facebooku i mužova dcera Nikola. „S maminkou šli společně spát, ale když se maminka kolem 24:00-0:30 probudila, tatínek vedle ní nebyl,“ popsala. Na pokoji si nechal všechny osobní věci kromě telefonu, který je však nedostupný. „Alkohol nepil, ale pár dnů byl velmi skleslý až depresivní, proto máme o něj velké obavy,“ napsala.
Po muži pátrá hotelový personál a místní policie, zatím však bohužel bez úspěchu. Blízcí proto prosí o pomoc. „Pokud jste v oblasti a muže jste zahlédli nebo máte jakoukoli informaci, kontaktujte prosím rodinu na: +420 732 991 666,“ uvedli blízcí.
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