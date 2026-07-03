„Většinu svých partií odehrál za ŠK Lokomotiva Brno, od roku 2020 pak reprezentoval ŠK Vinary v Přerově. Byl to velmi milý a přátelský člověk. Bude nám moc chybět,“ napsal na adresu tragicky zesnulého Šachový svaz Olomouckého kraje.
Vilém F. zahynul v rakouském pohoří Vysoké Taury patrně při přechodu sněhového pole. Pomoc se mu snažil přivolat jeho spolulezec, ale záchrannou akci komplikovalo krupobití. Akce 14 záchranářů pak skončila už jen vyzvednutím jeho těla vrtulníkem.
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