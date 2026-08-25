Řetězec stahuje oblíbený výrobek: Salmonela v mase!
Inspekce v prodejně Albert v Praze objevila závadné krůtí maso. Výsledky testů odhalily, že výrobek obsahoval salmonelu. Řetězec na nález okamžitě reagoval.
Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) proběhla už v polovině června na prodejně Albert v pražských Radlicích. O případu inspekce informovala až v pondělí 24. srpna.
Konkrétně se jednalo o Krůtí prsní řízek plátky, šarže 120626 a datem spotřeby do 18. června 2026. „V potravině byla zjištěna přítomnost patogenní bakterie Salmonella saintpaul,“ uvedla inspekce na svém webu. Nutno podotknout, že tento druh bakterie není v Česku obvyklý. „V České republice jde o méně často zachycovaný sérotyp, tato skutečnost však neznamená, že by představoval nižší zdravotní riziko než běžněji se vyskytující sérotypy salmonel,“ dodala inspekce s tím, že v Česku se nejčastěji vyskytuje typ Salmonella enteritidis.
Na celou záležitost řetězec Albert po nálezu okamžitě reagoval. „Potravinu dodává do prodejen Albert dlouholetý český dodavatel, společnost Zelenka s.r.o., která nám současně předložila vlastní vyhovující výsledky rozborů z dané šarže. Na základě informací od SZPI jsme nicméně neprodleně přistoupili ke stažení výrobku z prodeje,“ uvedli zástupci v prohlášení s tím, že zákazníci mohou zboží vrátit v jakékoliv prodejně Albert i bez předložení účtenky. Někteří by mohli mít maso stále v mrazničce.
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