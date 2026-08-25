Řetězec stahuje oblíbený výrobek: Salmonela v mase!

Řetězec Albert stáhnul oblíbený výrobek. V mase objevili salmonelu.
Řetězec Albert stáhnul oblíbený výrobek. V mase objevili salmonelu.  (Autor: Koláž Blesku)
Autor: Martin Lisičan - 
25. srpna 2026
17:19

Inspekce v prodejně Albert v Praze objevila závadné krůtí maso. Výsledky testů odhalily, že výrobek obsahoval salmonelu. Řetězec na nález okamžitě reagoval.

Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) proběhla už v polovině června na prodejně Albert v pražských Radlicích. O případu inspekce informovala až v pondělí 24. srpna. 

Konkrétně se jednalo o Krůtí prsní řízek plátky, šarže 120626 a datem spotřeby do 18. června 2026. „V potravině byla zjištěna přítomnost patogenní bakterie Salmonella saintpaul,“ uvedla inspekce na svém webu. Nutno podotknout, že tento druh bakterie není v Česku obvyklý. „V České republice jde o méně často zachycovaný sérotyp, tato skutečnost však neznamená, že by představoval nižší zdravotní riziko než běžněji se vyskytující sérotypy salmonel,“ dodala inspekce s tím, že v Česku se nejčastěji vyskytuje typ Salmonella enteritidis. 

Prodejna Albert (ilustrační foto)
Albert klamal zákazníky falešnými slevami. Ústavní soud potvrdil pokuty známému řetězci

Na celou záležitost řetězec Albert po nálezu okamžitě reagoval. „Potravinu dodává do prodejen Albert dlouholetý český dodavatel, společnost Zelenka s.r.o., která nám současně předložila vlastní vyhovující výsledky rozborů z dané šarže. Na základě informací od SZPI jsme nicméně neprodleně přistoupili ke stažení výrobku z prodeje,“ uvedli zástupci v prohlášení s tím, že zákazníci mohou zboží vrátit v jakékoliv prodejně Albert i bez předložení účtenky. Někteří by mohli mít maso stále v mrazničce. 

Video se připravuje ...
Léto a grilování: Jak se ubránit infekcím ze špatně připraveného jídla?
Zdroj: Videoredakce ženských webů

Témata:
inspekceČeskoPrahamasoRadlicesalmonelózaAlbert Česká republikaStátní zemědělská a potravinářská inspekce
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Slavný syn hvězdy Elefteriadu (78): 3,5 roku za mlácení řidičů!
Slavný syn hvězdy Elefteriadu (78): 3,5 roku za mlácení řidičů!
Aha!
Když se rodiče po rozvodu neshodnou na škole dítěte: Které argumenty u soudu opravdu zabírají?
Když se rodiče po rozvodu neshodnou na škole dítěte: Které argumenty u soudu opravdu zabírají?
Dáma
Oblíbené houbové recepty. Smažené řízky z bedly, houbová omáčka, houby v octě a další
Oblíbené houbové recepty. Smažené řízky z bedly, houbová omáčka, houby v octě a další
Maminka
Jste žena se vším, co to obnáší, ale muži se vás bojí? Vítejte v klubu
Jste žena se vším, co to obnáší, ale muži se vás bojí? Vítejte v klubu
Ženy
Deset potravin, které vám zlepší náladu a neztloustnete po nich
Deset potravin, které vám zlepší náladu a neztloustnete po nich
Moje zdraví
Pozor na oblíbený dětský čaj. Inspekce v něm našla až šestkrát více nebezpečné látky
Pozor na oblíbený dětský čaj. Inspekce v něm našla až šestkrát více nebezpečné látky
e15
Fotbalové přestupy ONLINE: Frýdek končí v Baníku, posila Dukly. Diouf do Premier League?
Fotbalové přestupy ONLINE: Frýdek končí v Baníku, posila Dukly. Diouf do Premier League?
iSport
Kázání o zrušení dotací a praxe Agrofertu: Babiš ukázal dvojí tvář v plné nahotě
Kázání o zrušení dotací a praxe Agrofertu: Babiš ukázal dvojí tvář v plné nahotě
Reflex
KVÍZ: Poznáte současné vlajky bývalého východního bloku?
KVÍZ: Poznáte současné vlajky bývalého východního bloku?
Lidé a země