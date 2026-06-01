Děsivé video z pohřbu: Mrtvola vypadla z rakve!
Na pohřbu v Guyaně se odehrál děsivý moment. Během přenášení rakve se náhle propadlo dno a tělo zemřelého vypadlo přímo před zděšené smuteční hosty. Šokující video incidentu během chvíle obletělo internet.
Virální video
Šokující incident zachytilo video, které se okamžitě začalo šířit po sociálních sítích. Na záběrech je slyšet křik vyděšených lidí. Nosiči rakve ve zmatku pobíhají kolem a snaží se tělo co nejrychleji vrátit zpět dovnitř. Informoval o tom deník New York post.
K nehodě došlo jen pár sekund poté, co muži rakev vyndali z pohřebního vozu. Jakmile udělali několik kroků po travnatém svahu, konstrukce rakve nevydržela a rozpadla se.
Internet okamžitě zaplavily stovky reakcí. Někteří lidé si z trapného momentu dělali legraci a kritizovali kvalitu rakve. „To bylo z kartonu?“ smáli se komentující. Jiní naopak označili celý incident za naprosto děsivý a neuctivý. Video už nasbíralo statisíce zhlédnutí a stalo se jedním z nejdiskutovanějších virálních záběrů posledních dní.
