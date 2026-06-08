Obyvatelé Kynšperku po nálezu dětské ručičky: Ani nevycházíme!
Středeční případ nalezené dětské ručičky obyvatele Kynšperku bude nejspíš strašit ještě dlouho. Malá obec je doteď v šoku, místní jsou tak traumatizovaní, že často ani nechodí ven. Žena, která je podezřelá z vraždy dítěte, je již ve vazbě. Čelí obvinění z vraždy a hrozí jí i výjimečný trest.
Pro místní je morbidní čin doslova traumatickou událostí. Co přesně se stalo, je zatím nejisté, místní však ve středu u jednoho z domů našli část dětské ručičky v igelitové tašce. Netrvalo to dlouho a policie zatkla podezřelou ženu, která nyní čelí obvinění z vraždy a hrozí jí až výjimečný trest.
Obyvatelé maloměsta jsou touto událostí pochopitelně naprosto otřesení. Především obyvatelé domů přilehlých k bydlišti ženy. „Ani nikoho neuvidíte venku. Všichni jsou zavření doma a sami sebe se ptají: Proč?“ popsala náladu pro Seznam zprávy jedna z místních.
Nejhorší to však podle místních má rodina, u které žena bydlela. „Musí být zalezlí. Nemohou ani ven,“ popisují. S rodinou se prý znali dobře, jejich děti a partneři dětí však byli větší neznámá. „Já jsem ani nevěděla, že tady někdo takový bydlí. Znala jsem rodiče. Proti nim nic,“ řekla jedna z místních.
Policisté oblast v okolí řeky Ohře stále prohledávají. Partner obviněné ženy se měl pokusit o sebevraždu. Žena se podle nepotvrzených informací měla policistům přiznat, že tajně porodila a miminko následně zavraždila.
Máte pravdu.Ale mě se zdá,že to prostě plánovala.To nemohlo být pominutí smyslů však to podle vyšetřovatelů tajila a nikomu nic neřekla, že je těhotná.A hlavně to nebyla žádná mladá nezkušená dívka.Ale ,,žena"což se mě u téhle zrůdy psát nechce a hlavně už dítě má.Pro tyhle obnovit trest smrti na to je každý trest mírný a hlavně to jí máme ještě živit z daních .Ona tomu dítěti nedala ani šanci na přežití ani na normální život.Bylo hodně moc možností i opuštění dítěte je sice trestné,ale né ho rozčtvrtit a hodit psům.Beybybox atd. Když to uměla zatajit tak ho tam mohla i dopravit.A někoho by udělala šťastným.