Smrt dítěte v Kynšperku: Těhotenství žena před partnerem tajila? A další detaily!
Šokující případ nalezené dětské ruky v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku má pokračování. Policisté zadrželi ženu, která dítě porodila a zřejmě i usmrtila. Ta své těhotenství tajila pravděpodobně i před partnerem.
Lidská ručička, která patřila novorozenci, byla nalezena ve středu večer na zahradě rodinného domu v Kynšperku nad Ohří. Podle nových zjištění se jedná o místo, kde mělo dojít k tragické události. Nemovitost patří rodičům mladého muže, který zde žije se svou partnerkou.
„Jsou to obyčejní lidé. Rodiče pracují mimo Kynšperk, otec myslím v Německu a matka v Praze. Nejvíc tu vídáme jejich syna s tou přítelkyní,“ shodují se lidé z blízkého okolí. Těhotenství si na mladé ženě nevšimli. Podle informací Blesku o těhotenství možná nevěděl ani partner. „Není úplně štíhlá a víme, že má ještě jedno dítě. Je to šílené. Vůbec si to nedovedeme představit,“ dodávají místní.
Během pátečního dopoledne se v domě stále pohybovali policisté. Na zvonění u branky po jejich odjezdu však nikdo nereagoval. Slyšet byl jen psí štěkot. Jak uvedl server Novinky.cz, kriminalisté nalezli také další části těla novorozence. Policie zatím k případu poskytuje jen omezené informace. V pátek však oznámila, že zadržená žena byla obviněna ze zvlášť závažného zločinu vraždy.
„Osoba podezřelá ze spáchání tohoto násilného trestného činu, která byla následující den zadržena, byla dnes obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň byl státnímu zástupci podán návrh na vzetí obviněné osoby do vazby,“ řekl Blesku policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Hrůzný nález byl učiněn ve středu ve večerních hodinách, kdy byla na zahradě objevena část těla. Na místo okamžitě vyjeli kriminalisté, kteří zahájili rozsáhlé vyšetřování. Do pátrání po zbytku tělíčka bylo ve čtvrtek nasazeno několik desítek policistů, strážníků i hasičů.
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