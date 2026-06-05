Úspěch českých policistů: Podezřelého z vraždy dopadli na D1

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Profimedia)
Autor: Andrea Vídeňská - 
5. června 2026
11:45

Dramatický zásah se odehrál na dálnici D1. Čeští policisté zde zadrželi muže podezřelého z vraždy, po kterém pátraly německé úřady. Díky rychlé mezinárodní spolupráci jeho útěk skončil dříve, než se stačil vypařit.

Na jedné z nejrušnějších českých dálnic se odehrála akce jako vystřižená z akčního seriálu Kobra 11. Středočeští policisté zde zadrželi muže, po kterém pátraly německé úřady kvůli podezření z vraždy. Jeho pokus o útěk utli policisté přímo na D1.

Mezinárodní spolupráce

Za úspěšným dopadením stojí rychlá spolupráce českých a německých policistů. Jakmile přišla informace, že se hledaný muž pohybuje na území České republiky, rozjela se rozsáhlá pátrací akce. Díky mezinárodnímu systému pro sdílení policejních informací se podařilo podezřelého vypátrat a zastavit dříve, než mohl zmizet.

Celý zásah proběhl bez komplikací, přesto vzbuzuje velkou pozornost. Nešlo totiž o běžně hledaného člověka, ale o muže podezřelého z jednoho z nejzávažnějších trestných činů. Po zadržení byl převezen do vazby, kde nyní čeká na své vydání do Německa. Tam bude jeho případ dál řešit policie a následně i soudy.

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Témata:
útěkvazbazásahspolupráceD1ČeskoNěmeckoDálnice D1vražda
Andrea Vídeňská
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