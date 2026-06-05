Vojenská pevnost, vybudovaná ve 30. letech minulého století jako obrana republiky, kapitulovala před přírodním živlem. Povodeň bunkr vyplavila, zničila takřka vše uvnitř. Objekt, o které historičtí nadšenci pečují 27 let, se na skoro dva roky zavřel.
„Já to tu zažil už počtvrté a doufám, že naposledy. Jsou tady pro srovnání i fotky z toho předloňského září, já se na ně radši nedívám, protože je mi pokaždé do breku,“ řekl průvodce a člen KVH Bohumín Martin Hejda.
Všechno rozebrat a očistit
Ze všeho nejdřív se musela z bunkru odčerpat voda a zbavit ho nánosů bahna. Pak začala práce pro opravdu trpělivé nátury.
„Všechny předměty naši členové rozebrali do posledního šroubkum vyčistili a zase složili. Interiér se musel kompletně vymalovat. Nový nátěr dostalo více než 500 m² stěn a zhruba 300 m² podlah,“ popsal předseda klubu Pavel Bílek s tím, že obnově věnovali členové tisíce hodin volného času.
Předseda Klubu vojenské historie Pavel Bílek otevírá opravený bunkr Na trati u Bohumína. (červen 2026) Michal Charbulák
Symbolickou tečku za obnovou bunkru udělala opětovná instalace exponátu zpět na svá místa. A když už se obnovovalo, pořídily se i zajímavé novinky.
„Mezi nimi je nová a přesná replika záchodu od firmy Sharp, silnostěnné druhé vstupní dveře z 15mm plechu, chlazení kanónu, slamníky v ubikacích či nové ventilátory ve filtrovně. Specialitou jsou bedny pro minometnou munici, ty zatím žádné jiné muzeum nemá,“ řekl průvodce Martin Hejda.
U hranic s Polskem
Unikátní bohumínská památka z roku 1936 láká především milovníky historie a vojenské techniky. Vedle oficiálního názvu Na trati se jí přezdívá „Pětka“ a představuje jedinečný příklad vojenského inženýrství.
Stavba atypického opevnění podle francouzského vzoru trvala pouhých 14 dnů a spotřebovala 4 314 metrů krychlových betonu. Zájemci o prohlídku najdou bunkr v těsné blízkosti dálnice D1 poblíž výjezdu směrem na polskou obec Chalupki.