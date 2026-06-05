Mrtvé dítě v Kynšperku: Ženu obvinili z vraždy! Hrozí i výjimečný trest
Vyšetřování otřesného případu z Kynšperku nad Ohří pokračuje. Poté, co byla ve čtvrtek nalezena oddělená ruka novorozence, objevili kriminalisté také další části těla. Policie mezitím ženu zadrženou v souvislosti s případem obvinila z vraždy a navrhla její vzetí do vazby.
Kriminalisté vyšetřující nález dětské ruky v Kynšperku nad Ohří učinili další znepokojivý objev. Podle informací serveru Novinky byly na místě nalezeny také další části těla. Policisté proto v pátek pokračovali v rozsáhlém šetření a znovu se vrátili k domu, kde žena žije.
Případ začal ve čtvrtek oznámením o nálezu části lidského těla. Na místo okamžitě vyrazily desítky policistů, kriminalistických techniků i hasičů. Vyšetřovatelé následně prohledávali nejen samotný dům a přilehlý pozemek, ale také okolní porosty a další místa v sousedství.
Večer policie oznámila zadržení ženy podezřelé ze zvlášť závažného násilného trestného činu. Podle dostupných informací žije ve stejném domě, na který se nyní vyšetřování soustředí.
V pátek odpoledne pak policie upřesnila, že žena už byla obviněna. „Osoba podezřelá ze spáchání tohoto násilného trestného činu, která byla následující den zadržena, byla dnes obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň byl státnímu zástupci podán návrh na vzetí obviněné osoby do vazby,“ řekl Blesku policejní mluvčí Jakub Kopřiva. V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
Policie zatím nezveřejnila identitu dítěte ani okolnosti jeho smrti. Vyšetřovatelé čekají na výsledky dalších expertiz a soudní pitvy. Právě ty by měly pomoci objasnit, co se v domě odehrálo.
Případ otřásl také místními obyvateli. Kynšperk nad Ohří s necelými pěti tisíci obyvateli podobnou událost nepamatuje a mezi lidmi vyvolal nález dětských ostatků silné emoce. Podle informací Novinek by soud mohl o případném vzetí zadržené ženy do vazby rozhodovat během víkendu.
Olašské napravené ženy Cikánské národnosti ji tam vyvedou z Omylu, že je v Bezpečí -právě naopak, podřeže se či oběsí sama, pokud to do Soudu i když bude mít ochrannou Vazbu neudělá sama --- zlomí ji nejen psychikou ! 🙁
Klidně si na to vsadím... Oko za oko!