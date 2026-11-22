Dělník (†35) si chtěl užít přímo v práci: Sexuální experiment ho stál život
Bizarní smrt českého dělníka zaujala zahraniční média. Muž si během pracovní doby chtěl zpestřit chvíle v továrně neobvyklým sexuálním experimentem se stlačeným vzduchem. Gumová zátka však uvnitř jeho těla praskla a způsobila devastující vnitřní zranění. Případ už v roce 2020 popsali čeští lékaři a slovenský soudní lékař.
Kolegové pětatřicetiletého dělníka zaslechli zoufalé volání o pomoc. Muž se v nesnesitelných bolestech doplazil z přízemí továrny až do prvního patra. Silně krvácel z konečníku a stěžoval si na bolesti břicha. Přiznal, že se zranil při „hloupém experimentu“ se stlačeným vzduchem. Co přesně se stalo, už ale nevysvětlil.
„Opakovaně zdůrazňoval, že si za nehodu může sám,“ popsali lékaři podle portálu Live Science, jenž případ nedávno připomněl.
Pro zraněného muže přiletěl záchranářský vrtulník. Během letu se však jeho stav prudce zhoršil. Kvůli masivní ztrátě krve upadl do bezvědomí a navzdory snaze zdravotníků zemřel ještě před příjezdem do nemocnice.
Šokující nález při pitvě
Protože muž zemřel po nehodě na pracovišti, policisté nařídili soudní pitvu. Lékaři při ní zjistili, že měl vzduchem nafouklé měkké tkáně v obličeji i v oblasti genitálií. Vzduchové bubliny objevili dokonce v mozku a hrudní dutině.
Mezi kličkami tenkého střeva navíc našli tři kusy černé gumové zátky určené k uzavírání potrubí a útržky igelitového sáčku. Prudké rozpínání stlačeného vzduchu muži způsobilo rozsáhlá vnitřní poranění a krvácení. Konečník se mu dokonce odtrhl od řitního otvoru.
Tajemství sexuálních hrátek
Při vyšetřování vyšlo najevo, že muž pravidelně navštěvoval internetová fóra věnovaná netradičním sexuálním praktikám. Do diskusí se aktivně zapojoval a na jeden z erotických webů dokonce nahrával vlastní fotografie.
Podle vyšetřovatelů si chtěl během pracovní doby navodit sexuální vzrušení pomocí nafukovací gumové zátky napojené na průmyslový rozvod stlačeného vzduchu. Experiment se mu však stal osudným.
První případ na světě
Neobvyklé úmrtí popsali soudní lékaři Petr Hejna a Lenka Zátopková z Hradce Králové společně s Martinem Janíkem ze slovenského Martina. Jejich odborná studie vyšla online už v červnu 2020 v mezinárodním časopise International Journal of Legal Medicine.
Podle autorů šlo o první zdokumentovaný případ smrtelného poranění tohoto druhu při sexuálním sebeuspokojování. Lékaři zároveň upozornili, že podobné experimenty se stlačeným vzduchem mohou mít nepředvídatelné a smrtelné následky.
Tak už ne, už jsem to probrala s AI 😁