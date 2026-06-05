Šílená matka v Michalovcích: Dítě chtěla hodit z balkonu?!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Kamil Morávek - 
5. června 2026
09:40

Ve městě Michalovce na Slovensku došlo ve čtvrtek k děsivému incidentu. Žena vyšla s novorozencem na balkon a chovala se, jakoby ho chtěla pustit na zem. Tomu se ostatním lidem na místě podařilo zabránit. Žena pak dítě ohrožovala i nadále, policie ji proto zadržela a dítě jí vzala z péče.

Podle informací slovenských médií mělo jít o mladistvou ženu. S kojencem vyšla na balkon Centra pro děti a rodinu v Michalovcích a údajně ho chtěla upustit. Tomu však naštěstí stihli zabránit zaměstnanci centra. Tím však incident bohužel neskončil.

Žena se s dítětem přesunula do pokoje, kde ho nadále ohrožovala. To už pracovníkům centra došla trpělivost a na místo přivolali policii. „Můžeme potvrdit, že došlo k mimořádně citlivému případu zahrnující nezletilé dítě,“ potvrdila podle deníku Plus JEDEN DEŇ policejní mluvčí Jana Illésová.

Mladou ženu policisté zadrželi a kojence předali do péče zodpovědných osob. Případ si převzala místní kriminálka. Případ je momentálně ve fázi vyšetřování a vzhledem k velmi nízkému věku dítěte policie zatím nehodlá zveřejňovat bližší informace. 

Témata:
dítěDítě v ohroženípolicieSlovenskoMichalovcebalkon
Kamil Morávek
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