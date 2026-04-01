Brutální mord v Německu: Zubař zabil manželku, dcerku (†10) a pak sebe?!

Ilustrační foto: Policie
Ilustrační foto: Policie  (Autor: Profimedia)
Autor: nkc 
1. dubna 2026
15:23

Německem otřásla obrovská tragédie. Policie našla v domě u Norimberku tři mrtvá těla. Smrt zubaře s manželkou a teprve desetiletou dcerou obletěla média. Vyšetřovatelé se snaží zjistit okolnosti. Domnívají se, že šlo o dvě vraždy a jednu sebevraždu!

V bavorském Hohenstadtu se koncem března odehrála tragédie, která si vyžádala tři lidské životy. Policie v rodinném domě malebného městečka našla tělo zubaře Erwina G. (†51), jeho německo-řecké manželky Christiny (†51) a teprve desetileté dcerky.

Vyšetřovatelé se po strašlivém objevu snaží přijít na kloub okolnostem a hledají jakákoliv pojítka. Podle serveru Spiegel neexistují důkazy, že by se na vraždění podílela další osoba. Kriminalisté se domnívají, že zubař nejdříve zabil manželku s dcerou a poté vztáhl ruku i na svůj život.

Sousedé sdělili, že rodina vždy působila nenápadně, tiše a přistěhovala se teprve před pár lety, uvedl deník Bild. Další detaily tragédie by mohla odhalit naplánovaná pitva. V domě zůstal jediný živý tvor, kterým byla opuštěná kočka. Dobrovolníci se jí ujali a odvezli mazlíčka do útulku.

Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.

Video  Bezdomovec podezřelý z bestiální vraždy v Michli dopaden! Policie jej vypátrala až za hranicemi  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
sebevraždanásilísmrtvraždarodinaagresepolicieNěmeckoNorimberkzubní lékař
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

annulienka ( 2. dubna 2026 13:11 )

Hlupy komentar!!! 👎 👎 👎

Dušan Trnka ( 1. dubna 2026 17:54 )

Nebolo za tým Rusko a Putin, alebo aspoň Fico a Orbán ? V najhoršom treba obviniť Babiša a Motoristov ... 😀

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

