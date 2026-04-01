Brutální mord v Německu: Zubař zabil manželku, dcerku (†10) a pak sebe?!
Německem otřásla obrovská tragédie. Policie našla v domě u Norimberku tři mrtvá těla. Smrt zubaře s manželkou a teprve desetiletou dcerou obletěla média. Vyšetřovatelé se snaží zjistit okolnosti. Domnívají se, že šlo o dvě vraždy a jednu sebevraždu!
V bavorském Hohenstadtu se koncem března odehrála tragédie, která si vyžádala tři lidské životy. Policie v rodinném domě malebného městečka našla tělo zubaře Erwina G. (†51), jeho německo-řecké manželky Christiny (†51) a teprve desetileté dcerky.
Vyšetřovatelé se po strašlivém objevu snaží přijít na kloub okolnostem a hledají jakákoliv pojítka. Podle serveru Spiegel neexistují důkazy, že by se na vraždění podílela další osoba. Kriminalisté se domnívají, že zubař nejdříve zabil manželku s dcerou a poté vztáhl ruku i na svůj život.
Sousedé sdělili, že rodina vždy působila nenápadně, tiše a přistěhovala se teprve před pár lety, uvedl deník Bild. Další detaily tragédie by mohla odhalit naplánovaná pitva. V domě zůstal jediný živý tvor, kterým byla opuštěná kočka. Dobrovolníci se jí ujali a odvezli mazlíčka do útulku.
Hlupy komentar!!! 👎 👎 👎