Střelba na hokeji: Michael na vraha skočil! Zachránil desítky dětí
Tři mrtvé, včetně podezřelého, si vyžádala střelba během pondělního hokejového utkání mládežnických týmů ve městě Pawtucket v USA. Další tři lidé se střelnými zraněními byli hospitalizováni v kritickém stavu, informovaly agentury s odvoláním na policii.
„Máme tři mrtvé,“ řekla policejní náčelnice v Pawtucketu Tina Goncalvesová na tiskové konferenci. Střelba podle ní byla cílená, v pozadí mohl být rodinný spor. Podezřelým ze střelby je Robert Dorgan, který se narodil v roce 1969 a rovněž používal jméno Roberta Esposito, uvedla Goncalvesová.
Podezřelý na stadion přišel, aby sledoval hokejový zápas člena své rodiny. Sám zřejmě podlehl střelnému zranění, které si způsobil, uvedla policejní šéfka. Podrobnosti o obětech nedodala, jen poznamenala, že obě oběti byly dospělé.
Střelba se odehrála na stadionu nesoucím jméno Dennise M. Lynche v Pawtucketu, vzdáleném několik kilometrů od města Providence. Na stadionu působí hokejová škola. Podle úřadů nebyl žádný z hokejistů při střelbě zraněn, uvedla televizní stanice NBC na svém webu.
Záběry sdílené na sociálních sítích, jejichž pravost nebylo možné ověřit, zachycovaly hráče a diváky, jak se spěchají schovat, když se uvnitř kryté arény ozvaly výstřely. „Po výstřelech jsme se spoluhráči rozběhli rovnou do šatny,“ řekl místní stanici WJAR svědek, který byl na ledě, když zahřměly výstřely.
Střelec zřejmě mířil na členy své vlastní rodiny, uvedla televizní stanice CNN s odvoláním na dva nejmenované policisty obeznámené s případem. Střelba se patrně odehrála za lavičkou jednoho z týmů uprostřed hry: zatímco hráči prchali, zazněl nejméně tucet výstřelů. Jedna osoba na tribuně se pokusila střelce odzbrojit, uvedl senátor Jack Reed z Rhode Islandu.
Michael pomohl zastavit střelbu
Zmíněnou osobou má být jistý Michael Black. Ve chvíli, kdy spatřil střelce, skočil po vytasené zbrani! To se mu naštěstí podařilo, sám ovšem utrpěl zranění. Tu se na střelce vrhlo i několik dalších lidí. Vraha se nakonec podařilo odzbrojit. Sám střelec ale záhy vytáhl další zbraň, se kterou se následně zastřelil.
Podle nevládní organizace Gun Violence Archive šlo o 41. případ masové střelby v USA za prvních 47 dní letošního roku. Střelba v Pawtucketu následovala zhruba dva měsíce poté, co státem Rhode Island otřásla jiná tragédie se střelbou: v prosinci na Brownově univerzitě střelec zabil dva studenty a zranil devět dalších. Tento střelec následně smrtelně zranil i profesora Massachusettského technologického institutu.
Úřady později našly podezřelého, 48letého Claudia Nevese Valenteho, mrtvého - se střelným zraněním, které si zřejmě sám způsobil v pronajatém skladu v New Hampshire, připomněla agentura AP.
„Naštěstí tyto dva incidenty spolu nesouvisejí, ale je to velmi tragické,“ řekl starosta Pawtucketu Don Grebien. “Akci pořádali středoškoláci, hráli před přihlížejícími fanoušky, a pak se stalo toto," dodal.
Pawtucket leží severně od Providence, přímo u hranic se státem Massachusetts. Město s necelými 80.000 obyvateli bylo donedávna známé jako sídlo výrobce hraček Hasbro.
Ve Spojených státech je více střelných zbraní, než kolik má země obyvatel - a USA také mají nejvyšší míru úmrtnosti způsobenou střelnými zraněními ze všech rozvinutých zemí, poznamenala agentura AFP. Dodala, že žádné z vlád se dosud nepodařilo snížit počet zločinů spáchaných za pomoci střelných zbraní, protože mnoho Američanů zůstává hluboce oddáno právu nosit zbraně, které je zaručeno ústavou.
V roce 2024 bylo podle Gun Violence Archive zabito střelnými zbraněmi více než 16.000 lidí, nepočítaje sebevraždy. Nedávná americká historie je poznamenána masovými střelbami, přičemž žádné místo v každodenním životě se nezdá být bezpečné, od pracoviště po kostel, od supermarketu po noční klub, od ulice po veřejnou dopravu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.