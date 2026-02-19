Cizinci chtěli koupit jaderný materiál: Stejná látka zamořila Černobyl
Gruzínské bezpečnostní složky zatkly ve městě Kutaisi dva cizince, kteří se pokoušeli v kavkazské zemi nelegálně koupit uran a radioaktivní látku cesium-137 a přepravit je do jiného státu. S odvoláním na gruzínskou tajnou službu o tom dnes informoval gruzínský server Civil a agentura Reuters. Úřady podle nich nezveřejnily národnost cizinců a nesdělily ani to, kam chtěli radioaktivní materiál přepravit.
„Plánovali nelegálně nakoupit jaderný materiál uran a radioaktivní látku-137 za tři miliony dolarů (61 milionu korun) a nelegálně je převézt na území jiné země,“ uvedla v prohlášení gruzínská tajná služba. Odkud a jaké množství radioaktivního materiálu se cizinci pokoušeli nakoupit, nesdělila. Zmíněný materiál je podle gruzínské tajné služby „obvykle používán ke kriminálním účelům, včetně terorismu“.
Cesium-137 je radioaktivní izotop, který vzniká při štěpení jader uranu-235 a jiných nuklidů v reaktorech a při testech jaderných zbraní. Do okolí se uvolnil například při katastrofě v Černobylské jaderné elektrárně v roce 1986. Poločas rozpadu cesia-137 je asi 30 let.
Bezpečnost jaderných materiálů byla jednou z největších obav po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991, jehož byla Gruzie součástí, napsal dnes Reuters. Upozornil přitom, že v posledních desetiletích se v Gruzii odehrálo několik závažných incidentů týkajících se nelegálního obchodu s jadernými materiály. Před časem byli v metropoli Tbilisi zatčeni tři čínští občané za pokus nakoupit dva kilogramy uranu, dodala agentura.
