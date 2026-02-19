Dívky uškrcené během sexu nechal Epstein pohřbít u svého ranče?! Nové Mexiko vyšetřuje obvinění

Nechvalně proslulý ranč, kde měl Jeffrey Epstein zneužívat dívky, má nového majitele.
Autor: ČTK 
19. února 2026
13:42

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky byly podle obvinění uškrceny během hrubého sexu. Tvrzení se objevilo ve spisech o Epsteinovi zveřejněných ministerstvem spravedlnosti na konci ledna. Píše o tom agentura Reuters s odvoláním na ministerstvo spravedlnosti státu Nové Mexiko.

Ministerstvo tohoto státu požádalo federální ministerstvo spravedlnosti o kopii e-mailu bez začerněných jmen, ve kterém se obvinění objevuje, uvedla ve středu mluvčí úřadu v Novém Mexiku Lauren Rodriguezová. „Aktivně toto obvinění vyšetřujeme a provádíme širší prověrku v souvislosti s nejnovějším zveřejněním (spisů) ministerstvem spravedlnosti USA,“ řekla mluvčí.

„Uškrcené během brutálního sexu“

E-mail z roku 2019, jehož části americké ministerstvo spravedlnosti začernilo, byl odeslán několik měsíců po Epsteinově smrti Eddymu Aragonovi, moderátorovi rozhlasového pořadu v Novém Mexiku, ve kterém mluvil o ranči Zorro. Odesílatel, který se označil za bývalého zaměstnance na ranči Zorro, v e-mailu tvrdil, že dvě dívky ze zahraničí byly na Epsteinův příkaz pohřbeny „někde v kopcích u (ranče) Zorro“ a že obě zemřely „uškrcením během hrubého, fetišistického sexu“.

Aragon podle Reuters uvedl, že mu e-mail připadal věrohodný a že ho proto okamžitě předal Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI). Zpráva FBI, kterou ministerstvo spravedlnosti v lednu rovněž zveřejnilo, uvádí, že Aragon se dostavil na pobočku FBI, aby e-mail nahlásil. Odesílatel e-mailu nabídl sedm videí Epsteina páchajícího sexuálního násilí na nezletilých a místo pohřbených dívek výměnou za jeden bitcoin.

Ministerstvo spravedlnosti loni uvedlo, že některé ze spisů o Epsteinově případu, které zveřejnilo, obsahují nepravdivá a senzacechtivá tvrzení. Rovněž upozornilo na anonymní obvinění, která vyšetřovatelé nepotvrdili nebo je v některých případech shledali jako nepravdivá.

Zákonodárci Nového Mexika v úterý schválili legislativu o zahájení oficiálního vyšetřování dění na ranči Zorro, kde Epstein podle obvinění organizoval prostituční síť s mladými dívkami a sexuálně je tam zneužíval. Takzvaný výbor pravdy sestávající z demokratů i republikánů chce získat výpovědi obětí sexuálního násilí na finančníkově ranči, který leží necelých 50 kilometrů jižně od Santa Fe. Zákonodárci rovněž vyzvali další lidi s informacemi o tom, co se na ranči dělo, aby se jim přihlásili.

Nechvalně proslulý ranč, kde měl Jeffrey Epstein zneužívat dívky, má nového majitele.
