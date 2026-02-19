Rusové dvakrát pustili usvědčeného vraha: Vrátil se z fronty a vraždil znovu!
Ruským Dálným východem otřásá skandál, který nemá obdoby, ale přitom je naprosto legální! Muž už třikrát vraždil, ale pokaždé trestu unikl díky mobilizaci vězňů do války na Ukrajině!
Viktora Savvinova (38) ruské soudy poslaly v roce 2020 na 9 let do trestanecké kolonie za brutální vraždu. Jenže se tam moc neohřál – Rusko napadlo o dva roky později Ukrajinu, a vrahoun chňapl po nabídce si odpykat trest bojem na frontě.
V roce 2024 se vrátil domů raněný a jen co se vykurýroval, zase se pustil do mordování! Tentokrát mu padl za oběť jeho kamarád, jemuž při nezřízeném pití rozbil hlavu páčidlem. Ale to Viktorovu chuť po krvi neuspokojilo, ještě ten večer se vydal do domu své tety (†64) a vrazil jí sekeru do hlavy. Soud mu za to napařil rovnou 20 let v base, ale marně.
Savvinov opět podepsal kontrakt s ruskou armádou a loni v červenci byl podmíněně propuštěn a měl se hlásit v armádě. Do bojů už se ale nevrátil a znovu vraždil! Několik měsíců se před úřady skrýval, nakonec však znovu padl do rukou spravedlnosti! Na prosby pozůstalých, aby Savvinov nebyl znovu propuštěn, ale zatím úřady odpovídaly jen vágně…
