Smutná dohra po zastřelení medvědice u Ružomberoka: Jedno z jejích mláďat zemřelo!

Autor: sgr - 
19. února 2026
12:22

Tragický příběh z liptovských lesů, kde o víkendu po střetu s dvojicí mužů zahynula medvědice, pokračuje smutnou zprávou. Zatímco policie vyšetřuje střelbu jako pytláctví a experti viní z vyprovokování útoku volně pobíhajícího psa, v zoo v Bojnicích vyhasl jeden ze tří zvířecích životů. Malý medvědí sameček doplatil na kritické podchlazení a vážné zdravotní komplikace, jimž navzdory špičkové péči nedokázal vzdorovat.

Drama začalo u Ružomberoka, kde muž (57) se synem usmrtili medvědici bránící svá mláďata. Incident, při němž byl starší z mužů zraněn, zanechal v lese tři měsíční medvíďata v zuboženém stavu. Osiřelí sourozenci, vážící sotva dva kilogramy, byli okamžitě převezeni do Národní zoologické zahrady Bojnice. Právě tam začal jejich boj s dehydratací a podvýživou, jenž bohužel pro jednoho z nich skončil fatálně.

Zánět plic a marný boj o nadechnutí

Nejhůře na tom byl od počátku jediný samec v trojici. I přes okamžitou hospitalizaci, infuzní terapii a intenzivní krmení se jeho stav namísto zlepšení prudce zhoršoval. Veterinární vyšetření potvrdila těžký oboustranný zápal plic a postupné selhávání metabolismu oslabeného tělíčka. „Navzdory maximálnímu úsilí našeho týmu se stav mláděte nepodařilo stabilizovat. Abychom zabránili dalšímu utrpení, museli jsme přistoupit k nejtěžšímu rozhodnutí – eutanazii,“ uvedlo vedení zoo na sociálních sítích.

Pro ošetřovatele, kteří u medvíděte bděli v nepřetržitých směnách, jde o mimořádně bolestivou ztrátu.

Naděje pro medvědí sestřičky

Zatímco sameček svůj boj prohrál, jeho dvě sestry jsou na tom o něco lépe. Obě malé medvědice jsou aktuálně stabilizované, začaly lépe přijímat mléčnou náhražku a každým dnem přibírají další gramy. Odborníci jejich stav velmi pečlivě monitorují, jelikož u takto malých mláďat odříznutých od mateřského mléka může dojít ke zvratu v řádu hodin.

Video  Jedno z mláďat zastřelené medvědice nepřežilo.  - Facebook/ZOO BOJNICE
Video se připravuje ...

Podezření z pytláctví trvá

Paralelně s děním v zoo pokračuje vyšetřování samotného incidentu. Policie prověřuje verzi, zda střelba krátkými zbraněmi byla skutečně nutnou obranou, nebo zda došlo k trestnému činu pytláctví. Podle slovenského serveru Noviny.sk mohl být spouštěčem agresivního chování medvědice lovecký pes, jenž v lokalitě s čerstvě narozenými mláďaty volně pobíhal. Veřejnost může přeživší medvídky podpořit zakoupením speciální „Medvědí vstupenky“ přímo na webu zoo, čímž přispěje na jejich nákladnou rehabilitaci a speciální výživu.

