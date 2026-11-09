Smrt v psychiatrické léčebně v Chorvatsku: Policie zatkla čtyři ošetřovatele

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Foto: Anna Košlerová, Český rozhlas)
Autor: ČTK - 
9. listopadu 2026
21:35

Chorvatská policie zatkla čtyři ošetřovatele v souvislosti s podezřením, že v psychiatrické léčebně v Záhřebu způsobili smrt pacienta použitím nepřiměřené síly. Informovala o tom dnes agentura AFP s odvoláním na vyjádření soudu.

Dvaatřicetiletý muž byl do nemocnice přijat 21. října v psychotickém stavu, řekl novinářům mluvčí župního soudu v Záhřebu Krešimir Devčić. Čtveřice je podle něj podezřelá z toho, že „použila nepřiměřenou sílu v rozporu se zdravotnickými standardy, což vedlo k úmrtí pacienta".

Všichni čtyři byli zatčeni v neděli kvůli podezření z vraždy za zvlášť přitěžujících okolností.

Podle policie se pacient, který ležel na lůžku částečně připoutaný popruhy, pokoušel uvolnit. Čtveřice společně zasáhla, aby mu v tom zabránila, a zadržovala ho za použití fyzické síly, což vedlo ke zraněním, na jejichž následky pacient zemřel.

Ministryně zdravotnictví Irena Hrstičová vyjádřila rodině pacienta soustrast a případ označila za „mimořádně znepokojivý".

Odborový svaz chorvatských zdravotních sester současně vyzval, aby se v případu nedělaly předčasné závěry".

Desítky zaměstnanců léčebny se shromáždily před jejím areálem a požadovaly, aby byly nejprve důkladně objasněny okolnosti pacientova úmrtí a teprve poté se vyvozovaly závěry o odpovědnosti jejich kolegů. Podle nich není zdravotnický personál dostatečně chráněn a v psychiatrických léčebnách čelí každodennímu nebezpečí.

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Témata:
ChorvatskopoliciesmrtZáhřebpsychiatrická nemocnicepacient
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