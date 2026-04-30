Hrůza ve slavné zoo: Zaměstnanec spálil manželku ve spalovně na mršiny

Zoologická zahrada v japonském městě Asahikawa, Hokkaidó
Autor: Nicole Kučerová - 
30. dubna 2026
13:08

Slavná japonská zoologická zahrada musela odložit znovuotevření. Zaměstnanec se přiznal, že ve spalovně na mršiny zlikvidoval tělo své pohřešované ženy.

Oblíbená zoologická zahrada v japonském městě Asahikawa na ostrově Hokkaidó měla koncem dubna slavnostně otvírat po třítýdenní údržbě. Obnovení provozu museli na poslední chvíli pozastavit kvůli hrůznému přiznání. Jeden ze zaměstnanců se měl sám udat policii, že v lokální spalovně mršin zlikvidoval tělo své manželky.

Sezonní přestávka trvala od 8. dubna a ke znovuotevření mělo dojít ve středu 29. dubna. Nakonec se slavnostní zahájení letní sezony posunulo na pátek 1. května. Zaměstnanec se měl podle serveru Asahi před policií přiznat k likvidaci jeho ženy. Vyšetřovatelé okamžitě zahájili pátrání po ostatcích nebo jakýchkoliv stopách. Prohlídce se nevyhnul ani dům pachatele, informovalo BBC

Po asi třicetileté manželce vyhlásili pátrání koncem března, kdy se měla ztratit. Údajně před zmizením psala zprávy kamarádům, že se svého muže bojí. Měl jí vyhrožovat, uvedl server Tokyo Weekender.

Zahrada za odklad otevření sklidila řadu kritiky i podpory. „Nikdo to nemohl předvídat. Pociťují nesmírný smutek a čelím krizi nebývalých rozsahů. Připravujeme se, abychom vás mohli přivítat, a tak doufáme, že do parku přijde co nejvíce lidí,“ vzkázal starosta města veřejnosti. Areál plný exotických zvířat tak zeje prázdnotou.

Zoo Asahiyama je jednou z nejoblíbenějších zahrad v Japonsku. Vznikla v roce 1967 a je specifická unikátními výběhy v podobě kopulí a klecí zavěšených nad hlavami návštěvníků. Zoologickou zahradu ročně navštíví přes milion lidí.

Video  Osiřelá medvíďata krásně rostou.  - Facebook/ZOO BOJNICE
Video se připravuje ...
