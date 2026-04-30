Špičkoví právníci řeší sousedské peklo: Kamery, štěkot psa, kouř z balkonu i větve! Co radí?
Mám obrovské trable se sousedem, jak je řešit? Takové dotazy padaly na Horké lince Blesku s velkou hojností. Volajícím radil advokát Mgr. Roman Moussawi a také jeho kolegyně JUDr. Jaroslava Šafránková. Podívejte se na nejzajímavější odpovědi na zapeklité dotazy.
Odpovídá: Advokát Mgr. Roman Moussawi, advokátní kancelář Moussawi Roman
Větve sousedova stromu mi zasahují několik metrů do mé zahrady, zcela zastiňují moji verandu i zahrádku vedle ní. Mohu souseda donutit k ořezání větví?
Jedná se o učebnicové obtěžování stíněním, protože splňujete i podmínku, že vás přesahující větve skutečně obtěžují, takže zákon je na vaší straně. Nejprve bych se pokusil se sousedem domluvit. Nebude-li s ním řeč, napsal bych mu slušnou písemnou výzvu, aby věc napravil sám a větve ořezal. Nechte mu dostatečnou lhůtu.
Doporučuji měsíc, ale dává se v praxi i lhůta poloviční. Pokud ani to nezabere, tak vám zákon umožňuje jednoduché řešení, protože si je můžete ořezat i sám. Ovšem musíte to udělat šetrně ke stromu a zejména ve vhodné roční době. Ve vašem případě se tedy »ke sluníčku« určitě dostanete, a to i bez nutnosti zásahu soudem.
Pes na vedlejší zahradě štěká na kolemjdoucí. Pořád tam někdo chodí, takže pes fakticky štěká celý den. Mohu se nějak bránit a dožadovat se, aby soused dal psa pryč?
