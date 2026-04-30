Příbuzná obětí z ponorky Titan: Muže a syna mi vrátili jako břečku!
Život paní Dawoodové se obrátil na ruby, když tragicky přišla o syna i manžela během ponoru k troskám Titaniku. Oba byli v ponorce, která selhala a skončila na kusy na dně oceánu. Od neštěstí uplynuly tři roky a ovdovělá Christine popsala hrůzný zážitek. Na ostatky čekala přes půl roku, nakonec manžela se synem dostala v podobě neidentifikovatelné „břečky“.
Britské rodině Dawoodových složené z manželů Christine, Shahzada (†48) a dvou dětí Sulemana (†19) a mladší dcery (20), se život obrátil vzhůru nohama po nevyzpytatelné cestě za dobrodružstvím. Starší syn Suleman byl od mala obrovským nadšencem do Titanicu. Matka mu chtěla udělat radost a zařídila pro něj i otce výlet ponorkou Titan přímo k vraku známé lodi!
Před cestou se jim ale průvodce zapomněl zmínit o stavu ponorky. Několik měsíců stála bez povšimnutí zaparkovaná a před ponorem neprošla žádnou technickou prohlídkou. Lhostejnost se stala osudnou otci se synem, majiteli zážitkové kanceláře a dalším dvěma účastníkům na palubě. Po ponoru došlo k problémům a nezpůsobilý stroj skončil na dně oceánu na několik kusů. Od události z 16. června 2023 uběhly necelé tři roky. Pozůstalá Christine promluvila o návratu těl i žalu.
„Naučila jsem se pracovat s žalem. Chodím do Sulemanova pokoje, někdy tam najdu kočku spát na polštáři, sednu si k ní a nechám žal přejít. Po chvíli můžu zármutek odložit a fungovat, dokud nebude opět příliš silný,“ popsala pro server The Guardian. Přiznala, v jakém stavu dostala ostatky milovaného manžela a syna. „Devět měsíců jsme nedostali těla,“ vylíčila. „Když říkám těla, myslím tím tu břečku, která z nich zbyla. Dostala jsem dvě malá balení, asi ve velikosti krabic od bot,“ promluvila o hrůzné vzpomínce.
Ostatky byly údajně rozdělené do tří částí. Ve dvou bylo DNA obou obětí jasné, ve třetí zůstalo promíchané a bylo v takovém stavu, že nešlo identifikovat jednotlivé osoby. „Ptali se, jestli chci i něco z toho (ze smíšených ostatků, pozn. red.). Řekla jsem, že ne. Chtěla jsem pouze to, u čeho bylo zřejmé kdo je Suleman a kdo Shahzada,“ přiznala Christine.
Tragédii vyšetřovala americká pobřežní stráž dlouhých 18 měsíců, uvedl deník Daily Mail. Ze závěru vyplynulo, že se neštěstí dalo předejít. Mělo být způsobené nedostatečným testováním stroje a bezohledným přístupem ze strany majitele.
