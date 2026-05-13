Virus na lodi zabil několik lidí: Šokující projev kapitána! Situaci podcenil?
Na sítích se objevilo video z výletní lodi MV Hondius zasažené nebezpečným hantavirem. Kapitán na nahrávce po prvním úmrtí uklidňoval cestující, že nejde o nakažlivou nemoc a muž zemřel přirozenou smrtí. O několik dní později ale úřady potvrdily smrtící nákazu. Na palubě nakonec zemřeli celkem tři pasažéři. Po evakuaci se příznaky objevili u několika dalších.
Luxusní plavba za více než 230 tisíc korun se změnila v noční můru. Video natočené tureckým blogerem Ruhim Cenetem 12. dubna zachytilo kapitána Jana Dobrogowského během ranního oznámení o prvním úmrtí. Pasažérům tvrdil, že za smrtí stály „přirozené příčiny“ a nehrozí žádné infekční riziko. „Loď je bezpečná,“ uklidňoval tehdy cestující.
Jenže o několik týdnů později už zdravotníci v ochranných oblecích evakuovali pasažéry na Tenerife a Světová zdravotnická organizace (WHO) potvrdila nebezpečný virus Andes. Ten patří mezi velmi vzácné varianty schopné přenosu z člověka na člověka.
Na palubě mezitím zemřeli tři lidé. První obětí byl Leo Schilperoord (†70), který zemřel 11. dubna. Jeho manželka Mirjam (†69) následně onemocněla při přepravě na ostrov Svatá Helena a zemřela o několik dní později. Další obětí se stala německá pasažérka. Podle zdravotníků se první nakažený pár pravděpodobně infikoval ještě před naloděním během pozorování ptáků v Argentině, Chile a Uruguayi. Právě tam se vyskytují hlodavci přenášející nebezpečnou nákazu.
Cestující mezitím žili v přesvědčení, že žádné nebezpečí nehrozí. Cenet později na Instagramu popsal, že lidé po kapitánově projevu dál společně jedli, pohybovali se po lodi bez roušek a normálně se stýkali. Podle něj posádka situaci podcenila.
Španělské úřady na Tenerife spustily bezprecedentní mezinárodní operaci. Pasažéry převážely z lodi malé čluny, následně je ve speciálních autobusech transportovali na letiště. Jednotlivé státy si své občany odvážely vládními nebo armádními lety. U americké a francouzské pasažérky se po návratu objevily mírné příznaky a testy potvrdily nákazu hantavirem.
Hantaviry se obvykle šíří kontaktem s močí, slinami nebo trusem nakažených hlodavců. Nemoc zpočátku připomíná chřipku, může ale rychle přejít do těžkého zápalu plic a selhání dýchání. Přenos mezi lidmi je ale podle odborníků velmi vzácný a vyžaduje dlouhodobý blízký kontakt.
MV Hondius má nyní po dokončení evakuace zamířit do Nizozemska, kde loď čeká kompletní dezinfekce. Na palubě zůstává asi 30 členů posádky.
