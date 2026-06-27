Otřesný případ týrání: Dívenku (†3) zabily vši?! Směšně nízký trest pro rodiče
Joycelynn Dylewskiová (†3) z New Yorku zemřela loni v únoru na extrémní zanedbání. Podle lékařů byla tak zamořená vešmi, že jí paraziti způsobili těžkou chudokrevnost vedoucí k selhání orgánů. Soud v pondělí poslal její rodiče do vězení na čtyři roky.
Případ malé Joycelynn minulý rok šokoval americkou veřejnost. Dívenka žila ve špíně a rodiče Matthew a Samantha se o její zdraví vůbec nestarali. Holčička před smrtí trpěla šíleným případem zamořením vešmi. „To vedlo k vyvinutí silné chudokrevnosti a ta následně vedla k celkovému selhání srdce a orgánů,“ popsal podle deníku Daily Star soudce James Davies.
Situace byla prý tak špatná, že dívence z čepice padali mrtví broučci. A to dokonce včetně jednoho švába! Vyšetřovatelé prý na jejím těle našli stopy vší nejen ve vlasech, ale i na obličeji. Zuby prý měla v době úmrtí shnilé a úplně černé. „Když jsme druhý den šli prohledat její domov, byli jsme v šoku. Tak strašné životní podmínky jsem asi nikdy neviděl,“ popsal jeden z vyšetřovatelů.
Rodiče navíc dívenku podle výsledků pitvy dopovali léky na předpis, určeným ke snížení krevního tlaku. „Váš jediný úkol byl udržet tuto tříletou holčičku v bezpečí. A v tom jste selhali tím úplně nejhorším způsobem,“ řekl soudce. Dvojice spolu má další čtyři děti, které úřady umístily do pěstounské péče.
Oba rodiče soud shledal vinnými ze zabití ze zanedbání péče. Maximální možný trest je v tomto případě čtyři roky za mřížemi. Nejnižší pouhých 16 měsíců. Otci soud navíc zakázal jakoukoliv interakci se zbývajícími potomky až do roku 2038. Případ však ve Spojených státech vyvolal debaty o tom, jestli není nutné trest za tento zločin zpřísnit a to až na doživotí.
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