Pěstounka doma „pečovala“ o 200 dětí: Týranou dívenku nakonec vyměnila za opici!
Pěstounka Brenda Deutschová z amerického státu Missouri skončila u soudu, kde se přiznala k ohrožování výchovy dítěte. Dospívající dívku prý poslala do Texasu. Na oplátku za ni vyfasovala opici. Úřady nyní prověřují i podezření na dlouhodobé týrání a zanedbávání dalších dětí v její péči.
V Missouri se odehrál příběh tak absurdní a krutý, že nad ním zůstává rozum stát. Pěstounka Brenda Deutschová (70) připravila dopívající dívce peklo na zemi. Dívka nejenže musela snášet kruté týrání, bití a urážky, ale pěstounka ji nakonec poslala stovky kilometrů daleko do Texasu, kde ji podle svědků vyměnila za opici.
Dlouhodobá absence
Šokující případ odstartoval školní policista, kterému bylo podezřelé, že dívka přestala chodit do školy. Začal pátrat po tom, kde se nachází, informuje deník Bild. Během prověřování narazil na neuvěřitelnou informaci. Lidé z okolí tvrdili, že Deutschová předala dítě své známé v Texasu, která chová exotická zvířata, a na oplátku získala opici.
Státní zástupce Mike Wood uvedl, že svědci vyšetřovatelům popsali výměnu dítěte za opici. Policisté sice nenašli dostatek důkazů, aby Brendu Deutschovou obvinili z obchodování s lidmi. Jedno je ale jisté. Krátce poté, co dívka skončila v Texasu, dorazila do Missouri opice. Ženu z Texasu ale starost o dítě brzy omrzela a požádala Deutschovou, aby ji zaplatila letenku zpět domů. Pěstounka to odmítla. Dívka tak zůstala stovky kilometrů od domova napospas osudu.
Bití a týrání
Vyšetřování ukázalo, že za zavřenými dveřmi domu zažívala dívka opravdový teror. Pěstounka měla dívku roky bít pádlem, botami i dřevěnými lištami, nutit ji stát celé hodiny v koutě a trestat ji tak surově, až jí při jedné ráně tekla z nosu krev. Šílená pěstounka se desítky let starala o stovky dětí a kolem jejího jména se nahromadilo více než 200 hlášení o možném týrání. Většina z nich vyšuměla do ztracena. Její dnes už dospělí chovanci dodnes vzpomínají, že opice měly luxusní ubytování, zatímco oni živořili namačkaní v miniaturní místnosti.
Deutschová se letos v červnu přiznala k ohrožování výchovy dítěte. Výměnou za přiznání žalobci stáhli dvě další obvinění. Ta se týkala týrání a zanedbávání. Tím ale celý případ nekončí. Vyšetřovatelé nyní zjišťují, zda si podobným očistcem nemusely projít i další děti, které žena během let vychovávala.
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