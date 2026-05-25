Oběti tyrana Karla N. (42) ze Siřemi: Tři ženy trpěly kvůli chybě justice
Chybovat je lidské a přešlapy se člověk učí? Ne vždy… Týká se to i soudců. Kauza Siřem ukázala, jak dokáže justice nepřímo zničit životy třem nevinným ženám. Pekelného sexuálního mučení je mohl ušetřit správný verdikt. Jenže nepadl. Senát vedený Jiřím Kroupou porušil zákon, přesto soudí dál. Pochybil přitom již v jiném případu zneužívání!
Trýznitel, kamioňák Karel N. (42), byl ve čtvrtek odsouzen k 15 letům vězení za sexuální útoky na Andreu (26). Koncem roku 2024 jí nabídl práci a bydlení, místo toho ji omámil, svázal a odvezl do chlívku v Siřemi, kde ji držel nahou. Na krk nasazeným řetězem ji připoutal ke zdi, dostala obojek, přes který ji „učil poslouchat“ elektrickými šoky, vyholil jí vlasy a nechal hladovět. Později vodu a jídlo dostávala do misky jako pes, a tak musela i jíst. Po třech měsících se ženě uprostřed noci podařilo vykopnout okno a utéct.
Jak se ukázalo, týrání se dalo prokazatelně předejít. Odvolací soud by však před lety musel plnit svoji roli. Policisté Karla N. totiž za brutální týrání žen nezatýkali poprvé.
V předchozím případě, kdy obdobným způsobem napadl ve Strojeticích tehdy Evu P. (22), zasáhl Okresní soud v Lounech nekompromisně a poslal násilníka do vězení na tři roky natvrdo. Jenže Karel N. se odvolal a případ dostal na stůl soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem Jiří Kroupa. Ten vynesl šokující verdikt, kterým nepodmíněný trest zrušil a změnil ho na pětiletou podmínku, čímž nebezpečného agresora vrátil zpět na svobodu.
„Evidentně se jednalo o exces z jinak řádného způsobu života,“ zdůvodnil tehdy soudce Kroupa, proč sexuálnímu násilníkovi vyhověl. V rozsudku dokonce oceňoval, že je Karel N. bezúhonný. „Je nutno poukázat na jeho uspořádané osobní, rodinné i finanční poměry, kdy je dlouhodobě řádně zaměstnán,“ napsal do rozsudku Kroupův senát. Soudce tehdy navíc v odůvodnění zlehčoval i samotné násilí s tím, že „obdobné sexuální praktiky bez násilí“ pachatel s obětí provozoval opakovaně už v minulosti.
Nejvyšší soud rozhodl: Jde o porušení zákona!
Podmíněný trest od soudce Jiřího Kroupy byl podle Nejvyššího soudu fatálním omylem. Senát Petra Šabaty konstatoval, že byl „podstatně porušen zákon ve prospěch obviněného“, trest byl nepřijatelně mírný a u tyrana chyběla sebereflexe. Postih ale chybujícího soudce nečeká. Předsedkyně krajského soudu Lenka Ceplová kárnou žalobu nepodala s tím, že rozdílnost právních názorů není důvodem pro kárný postih.
...a temný stín minulosti
Soudce Jiří Kroupa nečelí ostré kritice poprvé. Už v minulosti se jeho jméno skloňovalo v souvislosti s vážným profesním přešlapem. V roce 2013 rezignoval na post místopředsedy soudu v Děčíně poté, co rumburskému starostovi poslal v dopise plná jména a detaily k případu znásilněné ženy. Tehdy kvůli němu unikla data oběti na veřejnost.
Trýzněné nepomohli
V kauze Siřem Karlovi N. pomáhali další tři lidé. Družka Jana P. (42), její dcera Barbora (20) a tehdejší dceřin přítel Ondřej H. (32). O vězněné Andree věděli a NEPOMOHLI JÍ (!). Zachovali se právě naopak, v době tyranovy nepřítomnosti jí nosili jídlo do psích misek. Všichni tři u soudu litovali a omlouvali se tvrzením, že z Karla N. měli strach. Za mřížemi si odsedí 5,5 až 6 let.
Bez posudků
Sexuální násilník Karel N. podle zjištění znalců trpí sexuální deviací a sadismem a bude se léčit. V prvním rozsudku s podmínkou se k jeho stavu vůbec nepřihlíželo, soudy zcela opomněly vyhotovit znalecké posudky ze sexuologie a psychiatrie. „Justice chybovala. Pokud by se zjistilo, že vykazoval známky deviace se sadistickými prvky, soud by to musel reflektovat,“ upozornila pro ČT advokátka Anna Koller. Místo léčení tak v prvním případě tyran dostal jen probační dohled.
KRONIKA TERORU
1. PŘÍPAD (STROJETICE): Pod záminkou castingu na hostesku vylákal dvaadvacetiletou Evu P. do domu. Nasadil jí masku psí hlavy, spoutal do řetězů, věšel na krbové háky a celou noc ji surově bil a znásilňoval. Oběť utekla oknem. Soudce Kroupa za čin uložil pětiletou podmínku.
2. A 3. PŘÍPAD: Další dva odhalené útoky na ženy z minulosti. Jednu družku věšel na hák u dveří se svázanýma rukama, kdy jí při pokrčení nohou hrozilo propíchnutí rozkroku. Při análním sexu ji škrtil do mžitků před očima. Na výletě ji přivázal ke stožáru, do těla zavedl různé předměty a bradavky propíchal jehlami. Po rozchodu novou partnerku nutil žít v roli kočky, jíst z misky a nonstop nosit kolík se zvířecím ocasem pod výhrůžkou zavěšení. Při orálním sexu ve vaně ji držel hlavu pod vodou, jindy na ní seděl a škrtil ji rukama do fáze dušení.
4. PŘÍPAD (SIŘEM): Nejbrutálnější zločin. Karel N. uvěznil Andreu (26) v malém chlívku. Tři měsíce ji trýznil, znásilňoval a držel v řetězech. Žena uprchla v únoru 2025 s řetězem kolem krku. Za 2., 3. a 4. případ byl potrestán 15 lety vězení.
