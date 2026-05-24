Krásná Slovenka Nadia a pedofil Epstein: Bizarní požadavky i sex!
Nově zveřejněné dokumenty v případu pedofila Epsteina odhalily vztah s mladičkou slovenskou navigátorkou Nadiou Marcinkovou. Přestože právní tým blondýnky tvrdí, že se stala jednou z jeho obětí, ze spisů to vypadá, že byla spíše partnerkou devianta. Řešili spolu nejen sex, ale také Epsteinovy podivné požadavky.
Americká policie v roce 2008 zatkla finančníka a pedofila Jeffreyho Epsteina, který pořádal pro vlivné osobnosti výstřední setkání za přítomnosti nezletilých dívek. Soud postupně zveřejňuje dokumenty související se spletitým případem zmiňujícím i jména jako Bill Gates, Donald Trump, princ Andrew a další. Kromě osobností je na seznamu i nespočet dívek, které měl Epstein sexuálně zneužívat a manipulovat.
Jednou z nich donedávna byla slovenská letecká navigátorka Nadia Marcinková, křehká blondýnka, o níž jsou právníci přesvědčení, že se stala obětí pedofila. Nové spisy nicméně odhalily intimní vztah s deviantem. Podle BBC měla být spíše jeho partnerkou než obětí. Poprvé se s finančníkem potkala v roce 2003, když jí bylo 18 let. O několik let později měli seznámení oslavit jako výročí. Věkový rozdíl páru byl 32 let.
Marcinková měla pracovat jako asistentka pilota Epsteinova soukromého letadla. Po zatčení pedofila ho pravidelně navštěvovala ve vězení. Za 13 měsíců, které za mřížemi strávil ho navštívila 67krát! Údajně existují důkazy, že mu měla pomáhat se sháněním nezletilých dívek, aby uspokojily jeho sexuální touhy. Podle serveru Indian Express Epstein kontroloval její hmotnost i oblečení a donutil ji k několika plastickým operacím.
Spolužák se základní školy popsal Nadiu jako krásnou a velmi plachou. „Byla taková šedá myš,“ řekl. Epstein měl být vůči ní velmi dominantní. „Chci, aby ses naučila míchaná vejce. Chci, aby ses naučila provozovat dům. Nechci žádné hádky během týdne a chci, abys každý měsíc přečetla jednu ze stovky skvělých knih. V domě chci jen krásné věci, které uvidím jako první,“ stálo v emailové komunikaci se Slovenkou.
„Jaká je podle tebe zábavná sexuální aktivita? Udělám, co bude v mých silách, i když máš sex s někým jiným, což našemu vztahu moc nepomáhá. Budu se snažit najít dívky kdykoliv budeme v New Yorku,“ měla mu Nadia napsat, což by mohlo naznačovat, že o jeho nelegálních aktivitách věděla. Soud zatím nezveřejnil žádný přímý důkaz, že by Epsteinovi nějakou nezletilou dívku představila.
Takových partnerek ze kterých budou najednou oběti ještě bude