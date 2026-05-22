Rodiče nechali dva andílky (5, 3) v lese a ujeli: Hráli „na schovávanou“

Dva ztracení chlapci na jihu Portugalska
Dva ztracení chlapci na jihu Portugalska
Obsah batohu dvou ztracených chlapců z jihu Portugalska
Dva ztracení chlapci na jihu Portugalska
Dva ztracení chlapci na jihu Portugalska
Autor: Nicole Kučerová - 
22. května 2026
14:11

Hra na schovávanou pro dva malé chlapečky dopadla jako z hororu. Francouzský pár vysadil dva syny (5, 3) uprostřed portugalského lesa se zavázanýma očima a odjel! Zachránili je místní, když je našli plakat v zuboženém stavu u cesty. Rodiče se jich chtěli zbavit?!

Několik dní nazpět našel portugalský pekař Alexandre nedaleko města Alcácer do Sal u silnice dva opuštěné malé chlapce (5, 3), jak se slzami v očích hledají tatínka. Oba byli od hlíny a měli zabalený batoh s nejnutnějším vybavením, jako je voda, jídlo a pár kusů oblečení. Chyběla ale jakákoliv stopa naznačující jejich identitu.

Portugalec Alexandre Quintas si je okamžitě vzal do péče a šel s nimi do místní cukrárny. „Ptal jsem se jich, jestli mají rádi zmrzlinu, a dal jim něco k jídlu a pár hraček, aby se odreagovali,“ popsal pro portugalský server Observador. Starší z chlapečků se mu svěřil, že je v lese vyložili rodiče se zavázanýma očima. Měli si zahrát „na schovávanou“.

Rodiče jim řekli, že si můžou rozvázat oči až poté, co najdou zakopaný nůž v zemi. Když se ale podařilo chlapcům oči odkrýt, zjistili, že jsou opuštěni a po rodičích není ani památky. Alexandre dětem přivolal na pomoc policii.

Kluky si pod křídla vzala nemocnice, aby zkontrolovala jejich zdravotní stav. Prohlídka měla, až na menší zranění v podobě modřin a rozbitého kolene, dopadnout dobře, informoval deník Daily Mail. Policie pak spustila mezinárodní vyšetřování a zjistila, že by případ mohl souviset s hledanou Francouzkou (41), která měla zmizet se svými dětmi před více jak dvěma týdny.

Žena měla děti unést od jejich biologického otce a společně s otčímem je vzít do portugalského lesa. Podle francouzské policie matka trpí psychiatrickými obtížemi. Server Euro News informoval, že jsou děti v péči francouzského velvyslanectví a spolupracují s portugalskou Národní komisí pro podporu práv a ochrany dětí a mladistvých.

Video  Kosatky potopily jachtu u Lisabonu.  - X
Video se připravuje ...
Dva ztracení chlapci na jihu Portugalska
Dva ztracení chlapci na jihu Portugalska
Obsah batohu dvou ztracených chlapců z jihu Portugalska
Dva ztracení chlapci na jihu Portugalska
Dva ztracení chlapci na jihu Portugalska

Témata:
dětirodinanemocPortugalskopsychiatriechlapcilesyschovávanáFrancieAlcácer do Salpoliciesilnicelesjídlo
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

BLESK plesk ( 22. května 2026 14:52 )

Jeníček a Mařenka. 👩🏼‍🤝‍👨🏻

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

KOLAPS NA LETIŠTI: Krainová se v slzách skácela na zem
KOLAPS NA LETIŠTI: Krainová se v slzách skácela na zem
Aha!
Mallorca pro milovníky zážitků: Průvodce místy, která musíte zažít na vlastní kůži
Mallorca pro milovníky zážitků: Průvodce místy, která musíte zažít na vlastní kůži
Dáma
Máte doma malého vzteklouna? Výborně, podle vědců bude mít v životě úspěch
Máte doma malého vzteklouna? Výborně, podle vědců bude mít v životě úspěch
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Dálniční poplatky v Chorvatsku 2026: Mýtné, pokuty a povinná výbava
Dálniční poplatky v Chorvatsku 2026: Mýtné, pokuty a povinná výbava
e15
Nové hodnoty ligových hráčů: komety Sparty a Liberce. Velké propady ve Slavii
Nové hodnoty ligových hráčů: komety Sparty a Liberce. Velké propady ve Slavii
iSport
Klacky pod nohy malým zemědělcům, štědré dotace agrobaronům aneb Jak se z Česka stává Agrofertsko
Klacky pod nohy malým zemědělcům, štědré dotace agrobaronům aneb Jak se z Česka stává Agrofertsko
Reflex
Na hraně magie, bídy a utrpení zvířat. Hyení muži z Nigérie udržují pradávnou tradici
Na hraně magie, bídy a utrpení zvířat. Hyení muži z Nigérie udržují pradávnou tradici
Lidé a země