Rodiče nechali dva andílky (5, 3) v lese a ujeli: Hráli „na schovávanou“
Hra na schovávanou pro dva malé chlapečky dopadla jako z hororu. Francouzský pár vysadil dva syny (5, 3) uprostřed portugalského lesa se zavázanýma očima a odjel! Zachránili je místní, když je našli plakat v zuboženém stavu u cesty. Rodiče se jich chtěli zbavit?!
Několik dní nazpět našel portugalský pekař Alexandre nedaleko města Alcácer do Sal u silnice dva opuštěné malé chlapce (5, 3), jak se slzami v očích hledají tatínka. Oba byli od hlíny a měli zabalený batoh s nejnutnějším vybavením, jako je voda, jídlo a pár kusů oblečení. Chyběla ale jakákoliv stopa naznačující jejich identitu.
Portugalec Alexandre Quintas si je okamžitě vzal do péče a šel s nimi do místní cukrárny. „Ptal jsem se jich, jestli mají rádi zmrzlinu, a dal jim něco k jídlu a pár hraček, aby se odreagovali,“ popsal pro portugalský server Observador. Starší z chlapečků se mu svěřil, že je v lese vyložili rodiče se zavázanýma očima. Měli si zahrát „na schovávanou“.
Rodiče jim řekli, že si můžou rozvázat oči až poté, co najdou zakopaný nůž v zemi. Když se ale podařilo chlapcům oči odkrýt, zjistili, že jsou opuštěni a po rodičích není ani památky. Alexandre dětem přivolal na pomoc policii.
Kluky si pod křídla vzala nemocnice, aby zkontrolovala jejich zdravotní stav. Prohlídka měla, až na menší zranění v podobě modřin a rozbitého kolene, dopadnout dobře, informoval deník Daily Mail. Policie pak spustila mezinárodní vyšetřování a zjistila, že by případ mohl souviset s hledanou Francouzkou (41), která měla zmizet se svými dětmi před více jak dvěma týdny.
Žena měla děti unést od jejich biologického otce a společně s otčímem je vzít do portugalského lesa. Podle francouzské policie matka trpí psychiatrickými obtížemi. Server Euro News informoval, že jsou děti v péči francouzského velvyslanectví a spolupracují s portugalskou Národní komisí pro podporu práv a ochrany dětí a mladistvých.
