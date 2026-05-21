Čtyřčlenná skupina, za kterou mluví hudebník Tomáš Kočko, se rozhodla zviditelnit těsně před samotným konáním sjezdu. „Byl to právník, který přihlížel bezpráví. V každé zlomové politické situaci se rozhodl špatně,“ ohodnotil bývalého prezidenta Kočko.

Fiala na straně „sudeťáků“: Nejsem tajný místopředseda! Odhalil původ fotky s Posseltem

Expremiér Petr Fiala promluvil o letité fotce s Berndem Posseltem

Vylikvidovat Němce

Kočko vytýká Benešovi dekrety, které podle něj zničily život spousty lidí. Zmínil i jeho výrok, že německý problém je třeba vylikvidovat, což podle něj připomíná tzv. konečné řešení židovské otázky.

Policisté na místě dva z aktivistů zastihli. „Oba ztotožnili. Podezřelí se k „úpravě" sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně. Případ řešíme jako poškození cizí věci, škoda dosud nebyla vyčíslena,“ řekl mluvčí policie Pavel Šváb.

Rozlícená žena mávala na radnici Brna vlajkou SSSR! Protestovala proti sjezdu i Ukrajině

Žena na zastupitelstvu Brna kritizovala nadcházející sudetoněmecký sjezd i přístup k Ukrajině a vytáhla sovětskou vlajku.

Kolektivní vina

Tzv. Benešovy dekrety vedly k vysídlení německého obyvatelstva z tehdejšího Československa po 2. světové válce na základě tzv. kolektivní viny. Ke stejnému kroku tehdy přistoupilo i Maďarsko a Polsko. Tento postup byl dojednán na Postupimské konferenci v srpnu 1945.

Vysídlení bylo reakcí na vyvolání 2. světové války ze strany Německa. Tomu navíc předcházelo odtržení velké části území Československa, tzv. Sudet, které prosadil Adolf Hitler na Mnichovské konferenci v září 1938. Opíral se přitom o požadavek tzv. Sudetských Němců. Souhlas s tím dala Francie, Velká Británie a Itálie. Sudety opustilo zhruba tři miliony lidí.

Hloupost a vyvolávání nenávisti. Poslanci se hádali o sjezd sudetských Němců a postoj koalice

Martin Kupka (ODS) a Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně (duben 2026)

Za 2. světové války zemřelo přes 360 tisíc Čechoslováků, většinou šlo o oběti židovského holocaustu a civilní oběti. Pro srovnání: Podle oficiálních zdrojů, ve stejné válce zemřelo 418 500 občanů USA, 450 000 občanů Velké Británie, Francie ztatila 562 000 lidí.

Československo tak mělo podobné ztráty, přestože nebylo válčící zemí a mělo přitom nesrovnatelně nižší počet obyvatel.

VIDEO: Pískot a nadávky: Zastupitelé řešili sjezd sudetských Němců v Brně (14.4.2026).

Video
Video se připravuje ...

Pískot a nadávky: Zastupitelé řešili sjezd sudetských Němců v Brně (14.4.2026) TV Blesk Zdeněk Matyáš

Fotogalerie
5 fotografií
Čtveřice aktivistů natřela soše bývalého prezidenta Edvarda Beneše v Brně ruce červenou barvou.
Čtveřice aktivistů natřela soše bývalého prezidenta Edvarda Beneše v Brně ruce červenou barvou.
Autor: Václav Šálek/ČTK