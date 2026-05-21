Žena utekla po měsících utrpení: Tyran ze Siřemi se přiznal! Dostal 15 let!
Nalákal ji na příslib práce a ubytování, podle soudu ji pak celé měsíce věznil, týral a opakovaně znásilňoval. Muž z Lounska dostal za tento případ a předchozí znásilnění dalších žen souhrnný trest 15 let vězení. Po jeho odpykání má nastoupit ochrannou sexuologickou léčbu v ústavní formě.
Dvaačtyřicetiletý muž souzený za týrání, věznění a znásilňování ženy na Lounsku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dostal 15 let vězení. Souhrnný trest zahrnuje i předchozí znásilnění dalších dvou žen. Oběť posledního případu se zachránila útěkem. Vinu prohlásili i tři další obžalovaní, díky čemuž soud nemusel provádět dokazování a rozhodl během jediného dne hlavního líčení. Rozsudek zatím není pravomocný.
Obžalovaného Karla Nováka přivedla vězeňská služba v poutech. Na lavici obžalovaných usedli ještě dvě ženy a jeden muž, kteří podle policie s vězněním poslední oběti pomáhali. Novák trpí podle znalců sexuální deviací, pro společnost je nebezpečný, navrhují proto ochranou sexuologickou léčbu ústavní formou.
Soudce Ondřej Peřich apeloval před zahájením jednání na novináře, aby citlivě přistupovali ke zveřejňování informací z jednání. Státní zástupkyně následně začala s přednesem obžaloby. Soud i státní zástupkyně později zdůraznili, že případ se vymyká běžným trestním kauzám délkou i intenzitou trýznění oběti. Výjimečné podle nich bylo i to, že se na věznění podíleli další lidé.
Poslední oběť sedla k muži v listopadu 2024 do auta s vidinou příslibu práce a ubytování v hospodě, kterou provozoval. Po cestě jí dal vypít colu, v nápoji byly látky, které ji omámily. Podle státní zástupkyně následovaly měsíce věznění, mučení a opakovaného trýznivého znásilňování. V polovině února 2025 se ženě podařilo uprchnout. Dostala se k domu manželského páru, který jí poskytl pomoc a přivolal policii. V důsledku prožitých traumatických událostí se podle obžaloby u ženy rozvinula posttraumatická stresová porucha.
Tři další obžalovaní o věznění a týrání ženy věděli. Nosili jí jídlo v době, kdy Novák odjížděl jako řidič kamionu za prací. U soudu se hájili tím, že z něj měli strach. Podle žalobkyně ale žena přežila jen díky vlastnímu útěku a nikdo jí nepomohl.
Státní zástupkyně Simona Konopáčová navrhla Novákovi za věznění ženy v Siřemi deset let vězení. Další čtyři a půl roku požaduje za předchozí znásilnění dvou žen. Celkově by tak měl podle návrhu strávit za mřížemi 14,5 roku a následně nastoupit ochrannou sexuologickou léčbu v ústavní formě.
Soud uložil nepodmíněné tresty i spoluobžalovaným. Ondřej Houška dostal 5,5 roku vězení, Barbora Petržílková a Jana Petržílková po šesti letech. Starší z žen byla v době skutků Novákovou družkou.
Všichni obžalovaní u soudu vyjádřili lítost. „Já jenom, že celé věci lituju a mrzí mě, jak to všechno dopadlo,“ uvedl Novák v závěrečné řeči. Obdobně se vyjádřili i ostatní.
Novák byl v minulosti za obdobný trestný čin už odsouzený. Tříletý nepodmíněný trest ale odvolací soud změnil na podmínku. Podle Nejvyššího soudu tím tehdy ústecký krajský soud porušil zákon. Poslední oběť zároveň žádá odškodnění za nemajetkovou újmu ve výši 1,8 milionu korun a za zdravotní újmu přibližně 91 tisíc korun.
Tohle by se už nemělo dostat mezi lidi.