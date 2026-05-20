Agresor (19) v Meziříčí urážel přítelkyni: Konflikt skončil pobodáním
Konflikt tří mužů ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku skončil pobodáním jednoho z nich. Policisté se případem zabývají od nedělního podvečera. Devatenáctiletého účastníka potyčky obvinili z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. V případě odsouzení mu hrozí tři roky až deset let vězení, uvedla v dnešní tiskové zprávě policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Podle dosavadních zjištění policie mladý muž nejprve verbálně napadal svou přítelkyni. „Situaci se snažil uklidnit o dva roky starší kolemjdoucí muž. Do následné potyčky se zapojil také třiapadesátiletý příbuzný agresora. Konflikt vyvrcholil ve chvíli, kdy devatenáctiletý muž vytáhl nůž a bodl jednadvacetiletého muže do břicha. Zraněný skončil v nemocnici,“ uvedla Kozumplíková.
Policie zadržela oba muže, kteří se do konfliktu s později pobodaným mužem pustili. „Oba podezřelí muži nadýchali přibližně dvě promile alkoholu. Policisté je proto převezli nejprve do protialkoholní záchytné stanice a po vystřízlivění putovali do budovy policie, kde si mladší z mužů převzal usnesení o zahájení trestního stíhání,“ uvedla mluvčí. Staršího muže policisté ze zadržení propustili.
