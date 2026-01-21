Erik C. byl totiž chorobným žárlivcem, který Nikole v podstatě zakazoval vycházet z domu. Ven mohla pouze v jeho doprovodu. Nesměla dokonce ani za svou kamarádkou. Když to někdy porušila, dostala hned facku.
Napadl ji
„Když mu někdy v práci nezvedla hned telefon, byl schopný třeba za deset minut přijet a Nikolu zkontrolovat. Jindy jí hned posílal na mobil videa jak pláče. Chtěl mít na ní neustálý dohled,“ uvedla ve své výpovědi jedna ze svědkyň.
Osudným se stal 3. listopad 2024, kdy se partneři vrátili do svého bytu v Jihlavě z oslavy přibližně ve tři ráno. „Z ničeho nic po mně hodil skleničku, začal mne bít pěstí, kopl mne a začal mi vulgárně nadávat. Nechápala jsem, co se děje,“ řekla u soudu obžalovaná.
Ze strachu bodla
Dostala strach, ale v bytě se neměla kde schovat. „Byl tam jen jeden pokoj, malá kuchyň a koupelna s WC, kde se nedá zamknout. Šla jsem do kuchyně, že se napiji vody. Šel za mnou a pořád mi nadával. Měla jsem velký strach. Vzala jsem do ruky nůž a vyzvala jsem ho, ať už toho nechá. Doufala jsem, že ho to odradí,“ pokračovala Nikola H.
Erik se jí ale podle jejich slov vysmíval a šel proti ní. Nožem švihla vpřed a zabodla ho Erikovi do břicha. Okamžitě si uvědomila, co udělala. Vytočila záchranku a začala poraněnému příteli pomáhat.
Čekají miminko
Když pak přijeli policisté a záchranáři, Erik jim suverénně tvrdil, že se poranil sám nešťastnou náhodou. Záchranáři mu poskytli první pomoc a život mu definitivně zachránila rychlá operace v nemocnici.
„Od té doby se Erik změnil. Jsme teď spolu už pět let a čekáme miminko. Úplně přestal pít alkohol, který jeho žárlivost vždy vystupňoval. To co se stalo, dává za vinu sobě,“ řekla obžalovaná. Přesto jí za pokus vraždy hrozí podle obžaloby až 18 let vězení.
