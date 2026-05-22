Student vraždil před pardubickou školou: Aničku (†17) ubodal kvůli rozchodu, shodují se spolužáci
Jako vraždu vyhodnotila policie čtvrteční útok nožem před chemickou průmyslovkou v Pardubicích. Obvinila z ní studenta, který při hádce zřejmě kvůli rozchodu ubodal stejně starou spolužačku Aničku.
Hádka měla začít v areálu školy a vyvrcholila brutálním útokem pár metrů před vstupem. Mladík prý neunesl, že se s ním Anička, která byla z Chrudimska a do školy jezdila z pardubického internátu, rozešla. „Utíkala před ním ven. U cesty jsou ještě vidět stopy krve,“ ukázal student školy.
Chtěl se podříznout
Útočit měl zákeřně zezadu. Dívka utrpěla několik ran v oblasti hrudníku. Záchranáři na místě bojovali o její život, po převozu do nemocnice však zraněním podlehla.
„Zadrželi ho kousek u ní. Seděl na zemi a říkal, že se podřízne,“ popsal dále svědek na adresu studenta aplikované chemie. Podle spolužáků byl zvláštní a tichý. Jedna z kuchařek serveru iDnes.cz řekla, že se policistů při zadržení ptal, zda ho zastřelí.
Hrozí mu jen 10 let
Vzhledem k mladistvému věku obou zúčastněných policie nebude poskytovat bližší informace. Nepotvrdila tak ani motiv útoku kvůli nešťastné lásce. Tento víkend bude soud rozhodovat o vzetí útočníka do vazby. Protože není ještě dospělý, hrozí mu maximálně 10 let vězení.
Před chemickou školou začala vznikat dvě pietní místa. Jedno před vstupem do školy, druhé v přilehlém parku.
Zrušili výuku i maturity
Kvůli tragédii vedení chemické školy zrušilo páteční výuku i maturitní zkoušky. „Pro naše žáky, jejich rodiny i zaměstnance zajišťujeme psychologickou pomoc a krizovou podporu. Komukoliv, kdo ji potřebuje, jsou nepřetržitě k dispozici,“ uvedla škola.
Pokud máte psychické potíže, či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.
