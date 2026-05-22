Student vraždil před pardubickou školou: Aničku (†17) ubodal kvůli rozchodu, shodují se spolužáci

Student (17) ubodal spolužačku (†17) kvůli lásce.
Student (17) ubodal spolužačku (†17) kvůli lásce.
Zavražděná Anička
Mladíka policie po činu zadržela.
Mladíka policie po činu zadržela.
Aktualizováno -
22. května 2026
19:53
Autor: Jitka Pecharová - 
22. května 2026
19:38

Jako vraždu vyhodnotila policie čtvrteční útok nožem před chemickou průmyslovkou v Pardubicích. Obvinila z ní studenta, který při hádce zřejmě kvůli rozchodu ubodal stejně starou spolužačku Aničku.

Hádka měla začít v areálu školy a vyvrcholila brutálním útokem pár metrů před vstupem. Mladík prý neunesl, že se s ním Anička, která byla z Chrudimska a do školy jezdila z pardubického internátu, rozešla. „Utíkala před ním ven. U cesty jsou ještě vidět stopy krve,“ ukázal student školy.

Chtěl se podříznout

Útočit měl zákeřně zezadu. Dívka utrpěla několik ran v oblasti hrudníku. Záchranáři na místě bojovali o její život, po převozu do nemocnice však zraněním podlehla. 

„Zadrželi ho kousek u ní. Seděl na zemi a říkal, že se podřízne,“ popsal dále svědek na adresu studenta aplikované chemie. Podle spolužáků byl zvláštní a tichý. Jedna z kuchařek serveru iDnes.cz řekla, že se policistů při zadržení ptal, zda ho zastřelí.

Video  Zadržení v Pardubicích  - Blesk
Video se připravuje ...

Hrozí mu jen 10 let

Vzhledem k mladistvému věku obou zúčastněných policie nebude poskytovat bližší informace. Nepotvrdila tak ani motiv útoku kvůli nešťastné lásce. Tento víkend bude soud rozhodovat o vzetí útočníka do vazby. Protože není ještě dospělý, hrozí mu maximálně 10 let vězení.

Před chemickou školou začala vznikat dvě pietní místa. Jedno před vstupem do školy, druhé v přilehlém parku.

Zrušili výuku i maturity

Kvůli tragédii vedení chemické školy zrušilo páteční výuku i maturitní zkoušky. „Pro naše žáky, jejich rodiny i zaměstnance zajišťujeme psychologickou pomoc a krizovou podporu. Komukoliv, kdo ji potřebuje, jsou nepřetržitě k dispozici,“ uvedla škola.

Pokud máte psychické potíže, či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.

Student (17) ubodal spolužačku (†17) kvůli lásce.
Student (17) ubodal spolužačku (†17) kvůli lásce.
Zavražděná Anička
Mladíka policie po činu zadržela.
Mladíka policie po činu zadržela.

Témata:
FacebookpolicieČeskoMoravaokres ChrudimchemiePardubice
Jitka Pecharová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Jiri Jezek ( 22. května 2026 19:53 )

Proč ji neukážou jak byla hezká?

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

KOLAPS NA LETIŠTI: Krainová se v slzách skácela na zem
KOLAPS NA LETIŠTI: Krainová se v slzách skácela na zem
Aha!
Mallorca pro milovníky zážitků: Průvodce místy, která musíte poznat
Mallorca pro milovníky zážitků: Průvodce místy, která musíte poznat
Dáma
Máte doma malého vzteklouna? Výborně, podle vědců bude mít v životě úspěch
Máte doma malého vzteklouna? Výborně, podle vědců bude mít v životě úspěch
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Dům v Sudetech dává zapomenout na všechno zlé. Nový začátek je vepsaný do fasády i mlatových cest
Dům v Sudetech dává zapomenout na všechno zlé. Nový začátek je vepsaný do fasády i mlatových cest
e15
Boj o udržení v lize: drobná komplikace vs. totální tragédie. Zachrání Baník síla kádru?
Boj o udržení v lize: drobná komplikace vs. totální tragédie. Zachrání Baník síla kádru?
iSport
Český křik a bavorská trpělivost. Co přilákalo sudetské Němce do Brna, kde je víc lidí vítá, než vyhání?
Český křik a bavorská trpělivost. Co přilákalo sudetské Němce do Brna, kde je víc lidí vítá, než vyhání?
Reflex
Na hraně magie, bídy a utrpení zvířat. Hyení muži z Nigérie udržují pradávnou tradici
Na hraně magie, bídy a utrpení zvířat. Hyení muži z Nigérie udržují pradávnou tradici
Lidé a země