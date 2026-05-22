Fabiánka (†8) ubodali a zapálili: Záhadné vystoupení babičky
V Německu nadále probíhá proces v případu zavražděného chlapce Fabiana. Toho někdo ubodal loni v říjnu. Hlavní podezřelou je bývalá přítelkyně jeho otce. U soudu nyní stanula i babička, která však odmítla jakkoliv vypovídat. Co se stalo s jejím vnukem, ji prý nezajímá.
Čtvrtek byl pátým dnem procesu. V rámci řízení se nyní na lavici svědků usadila chlapcova babička. Do soudní síně přišla v tričku s pivním vtipem a na první pohled bylo patrné, že jí osud vnoučka příliš velké starosti nedělá.
To bylo patrné ze způsobu, kterým odpovídala na soudcovy otázky. Nejdřív se ptal, jestli měla Fabiana ráda, na což odpověděla, že ano. Její reakce však byly velmi netečné. „Fabiánek se k vám už nikdy nevrátí, to nechcete vědět, co se mu vlastně stalo?“ zeptal se soudce důchodkyně podle deníku Bild. „Ne,“ zněla jednoduchá odpověď. Když se soudce ptal proč ne, dostalo se mu ještě podivnější odezvy. „Kdo nic neví, nic nepoví,“ řekla žena.
Tuto větu opakovala během slyšení hned několikrát. Dokonce prý ani nevěděla o tom, že se její syn rozešel se ženou, která je nyní hlavní podezřelou z Fabianovy vraždy. Prý ji nenapadlo se na to zeptat ani v momentě, kdy se syn přistěhoval zpět domů. „Co je mi po tom? Je už dost starý,“ řekla. Soudce se ještě jednou pokusil zeptat, proč je jí osud Fabiana tak lhostejný. Žena „odpověděla“ pouze mlčením.
Brutální mord malého chlapce
U soudu byla i chlapcova matka, během líčení jedné z vyšetřovatelek však musela ze síně odejít. „Sotva jsme ho dokázali identifikovat. Jeho obličej byl částečně ohořelý a jen podle fotografie bychom ho asi nepoznali,“ popsala hrůzný nález těla.
Fabian byl sám doma 25. října roku 2025. Když domů přišla večer matka, v bytě bylo prázdno. Mobil nechal doma a beze stopy zmizel. Začalo rozsáhlé pátrání, které bohužel skončilo už jen nálezem těla. Hocha někdo ubodal a tělo následně zapálil. Obžalovanou z vraždy je nyní ex Fabianova otce Gina.
