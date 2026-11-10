Výpověď lékaře přímo z místa masakru: Ošetřili policistu i pachatele!
Na místě brutálního útoku v Krakově se kromě hrdinných policistů vyznamenali i dva lékaři, kteří bez váhání poskytli první pomoc. Jeden z nich popsal děsivé chvilky, kdy policistovi ošetřoval vážný průstřel hrudníku a odhalil, že ošetřili i zraněného střelce.
Chirugové Mateusz Wierdak a Michał Pędziwiatr byli v sobotu odpoledne v restauraci se svými rodinami. Byli už na odchodu, když se ulicemi rozlehla střelba. Když výstřely přestaly, oba lékaři okamžitě vyběhli poskytovat zraněným první pomoc. Jako správní lékaři nečinili rozdíly a ošetřili jak policistu, tak útočníka.
Policista Jakub Kulik měl podle jejich výpovědi vážné střelné zranění v oblasti hrudníku. „Nejprve jsme zjišťovali, jestli je hrudní průstřel jediným zraněním. Pak se nám dostala do ruky lékárnička a ostatní policisté nám pomohli sundat mu vestu. Díky tomu jsme potvrdili, že měl skutečně prostřelený hrudník,“ popsal pro deník Fakt Wierdak.
„Doufám, že jsme mu pomohli. Dle mého názoru je ten policista skutečný hrdina. Nebýt jeho odvahy, někdo z mojí rodiny se klidně mohl stát další obětí,“ dodal.
Nebyl to pachatel, ale pacient
První pomoc lékaři na místě poskytli bez váhání i pachateli střelby, kterého policisté při potyčce postřelili. Během ošetřování byl prý při vědomí. „Choval se jako každý jiný pacient s velkým zraněním. Řekli jsme mu, že se o něj postaráme, ať leží v klidu. A to uposlechl,“ popsal Wierdak. Dodal ještě, že je vděčný manželce, která s rodinou okamžitě odešla, a děti tak nemusely vidět krvavou dohru útoku.
Útok Michala O. si v sobotu v Krakově vyžádal šest lidských životů. Dalších patnáct lidí utrpělo zranění. Kromě toho o život přišli i rodiče a sestra pachatele. Jejich těla našla policie ve společném bytě. Sám pachatel v pondělí ráno na následky utržených zranění zemřel.
To v Česku by takhle spíš pomohli kolemjdoucí zdravotní sestry. Lékař by spokojeně nasedl do svého luxusního vozu a odjel! 😕 (Čest výjimkám)