„Onemocnění se vyskytlo u nezletilého neočkovaného chlapce předškolního věku. Na základě tohoto onemocnění byla v rodině nařízena protiepidemická opatření,“ uvedl mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
Na vyšetření hygienici odeslali pět sourozenců a rodiče. Onemocnění bylo potvrzeno u tří sourozenců, z nichž dva byli školáci. Pouze jedno dítě bylo řádně očkováno.
Celá rodina v nemocnici
Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě a přeléčená antibiotiky.
„Ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Riziko pro veřejnost je velmi nízké. Hygienická služba zareagovala obratem, dohledala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále. Ohnisko nákazy bylo ohraničeno a onemocnění se dál nešířilo,“ podotkl Kotrla.
Stav chlapečka se ale nadále zhoršoval a koncem dubna byl převezen do pražské Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze, kde ale v pondělí zemřel.
Nejlepší ochrana je očkování
Nejefektivnější ochranou proti onemocnění, které u nás bylo považováno za vymýcené, je očkování. Hygienici proto vyzývají rodiče, aby očkování u svých dětí překontrolovali.
„Pokud si nejste jisti, ověřte očkovací statut přes EZkartu, ve které rodiče mohou vidět očkování svých dětí. V případě nejistoty obratem kontaktujte svého praktického lékaře pro děti a dorost," apelovala krajská hygienička Zuzana Babišová.
V Česku se děti povinně očkují dvěma kombinovanými vakcínami. Součástí hexavakcíny jsou látky proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětská obrně, žloutence typu B a hemofilovým infekcím typu b. Takzvaná MMR vakcína kombinuje očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.
Co je záškrt?
Záškrt (odborně diftérie) je závažné bakteriální infekční onemocnění, které se přenáší kapénkami – kašláním, kýcháním i mluvením. Bakterie napadají sliznice dýchacích cest a tvoří nebezpečné toxiny. Příznaky jsou podobné angíně. Projevuje se bolestí v krku, horečkou a typickými šedobílými povlaky na mandlích.
Vylučovaný toxin může dále poškodit srdce, nervový systém nebo ledviny. Díky plošnému očkování je dnes v Česku velmi vzácný, ale neléčený může být smrtelný.
Od roku 2000 až do roku 2022 nebyl záškrt na území Moravskolsezského kraje vůbec hlášen. Do roku 2024 zaznamenali hygienici šest případů. Loni už jich bylo 14, v převážné většině šlo o kožní formu onemocnění, ve dvou případech šlo o respirační formu onemocnění. Letos hygienici zatím evidují devět případů včetně úmrtí nezletilého dítěte.
VIDEO: Primářka Roháčová o záškrtu, černém kašli i vzestupu zánětů páteře.
Primářka Roháčová o záškrtu, černém kašli i vzestupu zánětů páteře Pavlína Horáková, Lukáš Červený