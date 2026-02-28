„Kromě penicilinu se podává i koňské sérum. Sanitka pro ně jede až do Prahy. Navíc pacienta nejprve testujeme, jestli na něj nemá alergii,“ popsal dramatický zásah zástupce přednosty infekční kliniky FN Ostrava Petr Širůček.
Ten se se záškrtem za svou dlouhou praxi setkal vůbec poprvé. „Obě hospitalizované děti nebyly očkované. Starší žena ano, ale s věkem jí hladina protilátek klesla,“ doplnil lékař.
Hrozí udušení
Záškrt je vysoce nakažlivá infekce, která se zpočátku může tvářit jako angína. Postupně se ale na mandlích objevují šedé pablány, které nejdou setřít. Pod nimi může tkáň krvácet a infekce se může šířit dál do dýchacích cest, což vede ke zúžení hrtanu a k udušení.
„Bakterie navíc produkuje nebezpečný exotoxin, který může poškodit srdce i nervový systém,“ varoval lékař Jiří Sagan. Právě tyto komplikace byly v minulosti často smrtelné.
Otráví krev, vyvolají zánět mozkových blan: Na pneumokokovou infekci umírá každý šestý pacient, varují lékaři
Nepodceňovat očkování
Starší generace si záškrt možná vybaví z knihy Malý Bobeš, kterou četla ve škole. Hlavnímu hrdinovi v ní na tuto nemoc zemře malý bratr. To, co dnes zní jako literární vzpomínka, se tak znovu stává realitou.
Podle lékařů je nejúčinnější ochranou očkování a rodiče by jej neměli podceňovat. „U dospělých radíme při přeočkování na tetanus zvážit i záškrt a černý kašel. Imunita s věkem slábne,“ shodli se odborníci.
