Policisté v Přelouči hledali nebezpečného muže: Vyhrožoval a měl sekáček

Policie od dnešního dopoledne pátrala po mladém muži, který se podle informací, které obdržela, pohyboval po Přelouči a mohl mít u sebe sekáček, čímž mohl být nebezpečný pro ostatní. Podle policejní mluvčí Markéty Janovské muž údajně někomu vyhrožoval. Krátce před 13:00 policisté na síti X uvedli, že podezřelého vypátrali, a pominulo tak případné nebezpečí pro občany.

Oznámení o nebezpečném muži policisté dostali přes linku 158. „U sebe by mohl mít sekáček. Za policii jsme přijali opatření a aktuálně po něm pátráme,“ uvedli dopoledne na síti X. Janovská ČTK pak bez podrobností sdělila, že hledaný údajně někomu vyhrožoval.

Policisté současně vyzvali občany, aby se muže nesnažili zadržet, a pokud ho viděli, měli volat na tísňovou linku. „Děkujeme veřejnosti za veškeré poznatky, které nám během dopoledne předali,“ uvedli policisté po vypátrání hledaného.

