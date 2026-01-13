Neunesl rozchod: Otec upustil kojence na zem, čeká ho vězení
Krajský soud v Praze poslal za mříže muže, jenž podle verdiktu dlouhodobě týral a znásilňoval partnerku a při hádce zneužil pětiměsíčního syna jako rukojmí. Dítě zvedl nad hlavu a pustil k zemi. Matka ho na poslední chvíli zachytila. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se odvolal.
Případ, z něhož mrazí, se odehrával v Chýni u Prahy. Podle žalobce se muž (24) dopustil pokusu o těžké ublížení na zdraví, týrání osoby žijící ve společném obydlí, vydírání a znásilnění. Za souběh činů dostal trest šest a půl roku vězení.
Rok ponižování a izolace
Obžalovaný po dobu zhruba jednoho roku partnerku systematicky ponižoval a izoloval. Kontroloval jí telefon, vynucoval přístupová hesla, bránil kontaktům s rodinou, zamykal byt a vyvíjel nátlak na sexuální praktiky. Došlo i na fyzické útoky. Podle soudu šlo o dlouhodobé a systematické ubližování a jasně naplňuje znaky týrání.
K nejzávažnějšímu útoku došlo krátce po porodu. Podle spisu muž partnerku přes její opakovaný odpor přinutil k pohlavnímu styku. Vztah se tím definitivně rozpadl. Když si žena o několik měsíců později přijela pro věci, situace eskalovala.
Miminko jako rukojmí
Obžalovaný se nejprve choval vstřícně, připravil jídlo a vytvářel dojem smíření. Poté přišla prudká hádka. Muž měl ženu odstrčit ke dveřím a současně držet jejich pětiměsíčního syna. Dítě zvedl do výšky své hlavy a vyhrožoval jeho upuštěním. Když žena odmítla jeho požadavky, miminko pustil. Matce se ho podařilo zachytit těsně nad podlahou.
Podle informací serveru Novinky ženě po incidentu vyhrožoval, že ji i s dítětem nepustí, pokud ho osobně neodveze do psychiatrické nemocnice.
Obhajoba u soudu neobstála
Obžalovaný u soudu vinu popíral. Připustil bouřlivé hádky a fyzický kontakt, odmítl však znásilnění i to, že by syna pustil z výšky. Naznačil, že si žena vše vymyslela kvůli jeho nevěře. Soud jeho verzi označil za nevěrohodnou a dal přednost výpovědi poškozené, kterou podpořily další důkazy.
Vedle trestu odnětí svobody má muž zaplatit poškozené ženě a dítěti dohromady 350 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy. Proti rozsudku se na místě odvolal.
