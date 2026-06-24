Zvrat v případu mrtvého miminka: Matka má co vysvětlovat
V případu nálezu těla tříměsíčního kojence na jihozápadě Německa vyšetřuje policie matku dítěte. Ve středu o tom informovala agentura DPA s tím, že podle vyšetřovatelů neexistují důkazy, že by dítě bylo původně uneseno. Rodina před týdnem ve čtvrtek ohlásila zmizení chlapečka, další den policie nalezla jeho tělo.
Událost se stala v Renningenu v Bádensku-Württembersku. Deník Bild to tehdy s odkazem na vyjádření matky označil za únos. Uvedl, že dítě zmizelo pozdě večer, když matka vynášela nákup do patra. Následné rozsáhlé pátrání vyústilo v nález těla. Krátce poté začala média včetně Bildu poukazovat na nejasnosti a nesrovnalosti.
Policie k případu dlouho neuváděla podrobnosti, nyní však sdělila, že matku podezřívá z toho, že mrtvé dítě v místě pozdějšího nálezu sama odložila. Okolnosti chlapcovy smrti neupřesnila.
Psala jsem, že mi to přijde jako případ Terezky Čermákové. 🙁