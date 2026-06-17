Žák (†12) zemřel přímo ve škole: Chtěl splnit internetovou výzvu?!
Minulou středu došlo v jedné z newyorských škol k příšerné tragédii. Teprve dvanáctiletý chlapec se měl přímo ve škole udusit. Podle policie je možné, že se pokoušel o virální internetovou výzvu, která spočívá v polykání jídla na jedno sousto.
Jacob se během oběda měl zřejmě pokoušet o takzvanou One bite challenge. Ta spočívá v tom, že dotyčný musí sníst určité jídlo v jediném soustu. Chlapec se ale podle dostupných informací začal dusit a přímo před zraky spolužáků ztratil vědomí. Záchranáři se jej pokoušeli oživit, ale bohužel marně.
Policie nyní vyšetřuje, zda se chlapec doopravdy pokoušel o virální výzvu. Podle ředitele školy to není jisté. Především proto, že se u ostatních žáků nenašlo žádné video. „Lidé za tragédií vždy hledají nějaký důvod. A obzvlášť u něčeho takového, žádný rodič nechce, aby se jejich dítěti cokoliv podobného stalo,“ řekl ředitel školy Anibal Soler časopisu People.
Zaměstnanci školy se prý momentálně soustředí především na psychologickou pomoc jeho spolužákům a učitelům, které ztráta zasáhla nejvíc. „Neexistují slova, která by dokázala popsat náš smutek,“ řekl Soler. Jacob byl prý v kolektivu velmi oblíbený a byl známý jako energické dítě.
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