Vítr odnesl skákací hrad: Holčička zahynula

Skákací hrad vynesl vítr do vzduchu, to stálo život teprve tříletou Avu.
Skákací hrad vynesl vítr do vzduchu, to stálo život teprve tříletou Avu.
Ava podlehla svým zraněním v nemocnici.
Náhlý poryv větru, který zvedl skákací hrad do výšky, prý dosahoval rychlosti až 80 km/h.
Na veřejné rozloučení s dívenkou přišly stovky lidí.
Autor: Kamil Morávek - 
12. června 2026
17:55

Teprve tříletá Ava Ciampiniová zemřela na konci května v kanadském Montrealu. Hrála si zrovna v nafukovacím hradu, když se přihnal silný poryv větru a i s atrakcí ji zvedl vysoko do vzduchu. Při incidentu utrpěla vážná zranění, kterým následně bohužel podlehla v nemocnici.

Tragédie se odehrála 31. května. Vítr, který se náhle zvedl, měl dosahovat rychlosti až 80 km/h. Zranění utrpělo několik dětí, které zrovna v nafukovacím hradu byly. Malá Ava bohužel po převozu do nemocnice zemřela.

V úterý se v parku, kde k tragédii došlo, sešly stovky lidí s cílem uctít její památku. Na místě lidé vytvořili pietu ze svíček, kytic a plyšáků. „Byla tu tak krátký čas. Nikdo, kdo se s ní stihl setkat, na ni však do konce života nezapomene,“ řekl pro deník Montreal Gazette její otec Luca. Doufá prý, že si lidé budou pamatovat její laskavost a veselý přístup k životu. Ava prý milovala všechny rozesmávat, obzvlášť pak mladšího bratříčka Milana.

Péče o malého chlapce spolu s náklady na pohřeb a psychology rodinu dostala do tíživé finanční situace. Rozhodli se proto založit veřejnou sbírku. „Během této nelehké a smutné doby by rodina neměla myslet ještě i na to, kde vezme na jídlo,“ stojí v popisku. Na rodinu Ciampiniových se vybralo v přepočtu už více než 7 milionů korun.

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Skákací hrad vynesl vítr do vzduchu, to stálo život teprve tříletou Avu.
Skákací hrad vynesl vítr do vzduchu, to stálo život teprve tříletou Avu.
Ava podlehla svým zraněním v nemocnici.
Náhlý poryv větru, který zvedl skákací hrad do výšky, prý dosahoval rychlosti až 80 km/h.
Na veřejné rozloučení s dívenkou přišly stovky lidí.

Témata:
smrtsmrt dítěterodinaMontrealskákací hradzranění
Kamil Morávek
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