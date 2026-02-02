Chlapec (†12) zemřel při policejní honičce: Na sítích pózoval se zbraněmi!
V Argentině došlo k tragické události. Teprve dvanáctiletý chlapec se stal obětí v boji policie proti organizovanému zločinu. Policie jeho tělo našla v autě, které předtím pronásledovala a střílela po něm. Chlapec jen pár dní před smrtí pózoval na sociálních sítí s pistolí v ruce.
Uriel Alejandro Giménez podobné příspěvky na sociální sítě přidával často. Na rádoby drsňáckých fotkách je zobrazen se střelnými zbraněmi anebo motorkami. Podle záznamů policie už byl jednou v minulosti zatčen za napomáhání s krytím trestné činnosti.
K jeho tragické smrti došlo 20. ledna v časných ranních hodinách. Policie se zaměřila na auto, ve kterém měli být podezřelí z trestné činnosti. Ti si však policistů všimli, pokusili se ujet a po policistech začali střílet. Strážcům zákona nezbývalo nic jiného, než palbu opětovat. O pár bloků dál auto zastavilo a dospělí z něj utekli.
Když policisté k vozidlu přišli blíž, čekal je ošklivý pohled. Na zadním sedadle leželo Urielovo bezvládné tělo. Přivolaní záchranáři potvrdili, že zemřel následkem několika střelných zranění, jedno z nich utrpěl i v oblasti hrudníku. Ze smrti chlapce obvinila policie jednoho ze svých řad.
Hochův pohřeb proběhl týden po jeho smrti. „Jen ty víš, čím vším jsme si spolu prošli. Doufám, že už si našel svůj klid. Odpočívej v pokoji, drahý bratříčku,“ napsala podle serveru Needtoknow chlapcova sestra na sociálních sítích.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.