Policie rozlouskla 65 let starý případ: Holčičku zabil detektiv z vražd!
Detektivům z amerického Chicaga se podařilo vyřešit dávno odložený případ, který se stal před více než 65 lety. Jednalo se o nevysvětlenou vraždu osmileté holčičky. Pachatele se podařilo najít díky testování DNA a rekonstrukci otisků prstů. Výsledek byl šokující, vrahem byl totiž jeden z tehdejších kriminalistů!
Gloria Kowalewiczová z Chicaga záhadně zmizela v listopadu roku 1960. Byla zrovna na cestě do kostela. O několik hodin později bylo nalezeno její tělo v lesíku. Mělo dva průstřely hlavy. Brutální vražda vedla k několikaměsíčnímu vyšetřování, během kterého policie vyslechla tisíce podezřelých. Vyšetřovatelé prověřovali stovky různých stop, ani tak se jim však nepodařilo pachatele identifikovat a zadržet. Případ tak až do letošního roku zůstal otevřený.
V červenci se policistům díky prozkoumání vzorků DNA a speciální technice rekonstrukce otisků prstů podařilo identitu odhalit. A odpověď byla doopravdy šokující. Jednalo se totiž o bývalého člena policejního sboru Thomase McInerneyho. U policie působil 28 let a do důchodu odešel v roce 1987. Vzorky podle serveru APNews získali z kulky použité při vraždě, Gloriiných šatů, tašky a modlitební knížky. V době vraždy byl obyčejných pochůzkář, o čtyři roky později už ale dělal detektiva na vraždách.
Spravedlnosti se bohužel nedočká, v roce 2006 zemřel. Bylo mu 70 let. „Byl ostudou našeho oddělení a je velmi těžké přijmout, že za své zločiny nebyl nikdy potrestán,“ uvedla chicagská policie v prohlášení, informovala stanice NBC. Do případu se nyní vložila i vyšetřovací agentura FBI. Její agenti chtějí zjistit, jestli se jméno nově odhaleného vraha nedá spojit i s jinými nevyřešenými případy.
K případu se vyjádřil i Gloriin bratr Adam. Když k vraždě došlo, byl ještě nemluvně. „Jedna věc, která mě skutečně trápí, je to, že ten chlap si žil dlouhý a spokojený život,“ řekl Adam. „Nikdy se za nic nezodpovídal,“ dodal smutně. Jaký motiv McInerney měl zůstává dodnes nejasné.
Jo, o zločinech policistů by mohl vyjít velký sborník... umějí zametat stopy a pod svícnem bývá tma.