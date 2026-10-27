Děsivé video z poutě: Gabriela (†18) vylétla z atrakce! Zemřela v nemocnici

Gabriela měla celý život před sebou.
Gabriela měla celý život před sebou.
Gabriela měla celý život před sebou.
Gabriela měla celý život před sebou.
Gabriela vypadla z pouťové atrakce.
Autor: Andrea Vídeňská - 
27. října 2026
19:22

Gabriela Rodríguez Tezocová zemřela po pádu z rozjeté pouťové atrakce v mexickém Cabo San Lucas. Z gondoly obřího kyvadla vypadla v úterý večer a následující den podlehla vážným zraněním v nemocnici. Atrakci uzavřeli a policie vyšetřuje, co tragédii způsobilo. Mladá žena přitom střední školu dokončila teprve před několika týdny.

Tradiční slavnost v Cabo San Lucas v Mexiku je velmi očekávanou místní událostí. Večer na pouti si užívala také Gabriela Rodríguez Tezocová. Pak ale přišla chvíle hrůzy, kterou návštěvníci jen tak z hlavy nevymažou.

Ilustrační foto
Krimi Kopáče vltavínů na Českobudějovicku zavalila země: Skončil v nemocnici

Chvíle hrůzy

Gabriela (†18) seděla na atrakci zvané pendulum ride. Jde o obrovské kyvadlo, na jehož konci se otáčí gondola s pasažéry. Ve chvíli, kdy byla atrakce v plném provozu, mladá dívka náhle vypadla ze sedadla. Následoval děsivý pád.

Než se zařízení úplně zastavilo, uplynulo ještě několik nekonečně dlouhých vteřin. Ostatní lidé na atrakci křičeli hrůzou. Záchranáři se k dívce okamžitě rozběhli a poskytli jí první pomoc. Poté ji převezli do nemocnice. Veškerá snaha však byla marná. Gabriela následující den zemřela, informoval mexický server Expreso.

Video se připravuje ...
Gabriela vypadla z pouťové atrakce zvané kyvadlo.
Zdroj: X

Celý život před sebou

Po neštěstí provozovatel atrakci uzavřel a další provoz pozastavil. Zařízení mají důkladně prověřit technici. Policie tragédii vyšetřuje, zatím ale nikoho neobvinila. Kontrola se má týkat také dalších atrakcí v zábavním parku. Děsivé okamžiky ukazuje také video zveřejněné na internetu. Záznam může pomoci objasnit okolnosti pádu. Definitivní příčina neštěstí ale zatím není známá.

O to bolestnější je tragédie pro Gabrieliny blízké, že mladá žena měla celý život před sebou. Střední školu dokončila teprve před několika týdny. Místo nových začátků teď ale její rodina připravuje pohřeb.

Voják Ian Patterson zemřel po pádu na stadionu v Texasu.
Příběhy Voják se zřítil ze střechy stadionu před tisíci diváků: Pád z desítek metrů nepřežil

Gabriela měla celý život před sebou.
Gabriela měla celý život před sebou.
Gabriela měla celý život před sebou.
Gabriela měla celý život před sebou.
Gabriela vypadla z pouťové atrakce.

Témata:
pouťkyvadlopolicieMexikonemocniceNew York Poststřední školazraněníCabo San LucasGabriela Rodriguezpouťová atrakce
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Dnes nejočekávanější díl seriálu Boží plán: Koho vlastně hraje Tomáš Jeřábek?
Dnes nejočekávanější díl seriálu Boží plán: Koho vlastně hraje Tomáš Jeřábek?
Aha!
Jak se mění prsa od 20 do 60+ let: Proč cvičení nestačí a co vám v každé dekádě zachrání dekolt
Jak se mění prsa od 20 do 60+ let: Proč cvičení nestačí a co vám v každé dekádě zachrání dekolt
Dáma
Ábíčko slaví 70 let a vrací na scénu Titanic i dinosaury. 60 legendárních vystřihovánek v jedné knize
Ábíčko slaví 70 let a vrací na scénu Titanic i dinosaury. 60 legendárních vystřihovánek v jedné knize
Maminka
Slovník moderního randění: Ghosting, breadcrumbing, ick a další
Slovník moderního randění: Ghosting, breadcrumbing, ick a další
Ženy
Jste příliš unavení? Možná vám chybí hořčík. Jak to poznáte a kde ho najdete?
Jste příliš unavení? Možná vám chybí hořčík. Jak to poznáte a kde ho najdete?
Moje zdraví
Ceny rýže vystřelily o 80 procent. Čeští zákazníci zatím mají jednu výhodu
Ceny rýže vystřelily o 80 procent. Čeští zákazníci zatím mají jednu výhodu
e15
Magda (53) chtěla ušetřit na splátkách půjčky. Nenaletěli byste stejné radě?
Magda (53) chtěla ušetřit na splátkách půjčky. Nenaletěli byste stejné radě?
Reklama
ONLINE: Slavia - Zbrojovka 1:0. Trefil se Suleiman, pojistku přidal Nowak z penalty
ONLINE: Slavia - Zbrojovka 1:0. Trefil se Suleiman, pojistku přidal Nowak z penalty
iSport
Oliver Adámek: Orbán se bojí, že ho zavřou. Stíhání už nelze vyloučit, za mřížemi končí jeho blízcí
Oliver Adámek: Orbán se bojí, že ho zavřou. Stíhání už nelze vyloučit, za mřížemi končí jeho blízcí
Reflex