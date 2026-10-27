Děsivé video z poutě: Gabriela (†18) vylétla z atrakce! Zemřela v nemocnici
Gabriela Rodríguez Tezocová zemřela po pádu z rozjeté pouťové atrakce v mexickém Cabo San Lucas. Z gondoly obřího kyvadla vypadla v úterý večer a následující den podlehla vážným zraněním v nemocnici. Atrakci uzavřeli a policie vyšetřuje, co tragédii způsobilo. Mladá žena přitom střední školu dokončila teprve před několika týdny.
Tradiční slavnost v Cabo San Lucas v Mexiku je velmi očekávanou místní událostí. Večer na pouti si užívala také Gabriela Rodríguez Tezocová. Pak ale přišla chvíle hrůzy, kterou návštěvníci jen tak z hlavy nevymažou.
Chvíle hrůzy
Gabriela (†18) seděla na atrakci zvané pendulum ride. Jde o obrovské kyvadlo, na jehož konci se otáčí gondola s pasažéry. Ve chvíli, kdy byla atrakce v plném provozu, mladá dívka náhle vypadla ze sedadla. Následoval děsivý pád.
Než se zařízení úplně zastavilo, uplynulo ještě několik nekonečně dlouhých vteřin. Ostatní lidé na atrakci křičeli hrůzou. Záchranáři se k dívce okamžitě rozběhli a poskytli jí první pomoc. Poté ji převezli do nemocnice. Veškerá snaha však byla marná. Gabriela následující den zemřela, informoval mexický server Expreso.
Celý život před sebou
Po neštěstí provozovatel atrakci uzavřel a další provoz pozastavil. Zařízení mají důkladně prověřit technici. Policie tragédii vyšetřuje, zatím ale nikoho neobvinila. Kontrola se má týkat také dalších atrakcí v zábavním parku. Děsivé okamžiky ukazuje také video zveřejněné na internetu. Záznam může pomoci objasnit okolnosti pádu. Definitivní příčina neštěstí ale zatím není známá.
O to bolestnější je tragédie pro Gabrieliny blízké, že mladá žena měla celý život před sebou. Střední školu dokončila teprve před několika týdny. Místo nových začátků teď ale její rodina připravuje pohřeb.
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