Šokující pochybení v nemocnici: Ženě amputovali špatnou nohu!
Žena z Ohia měla kvůli rakovině přijít o pravou nohu pod kolenem. Chirurg jí ale podle žaloby amputoval levou. Lékaři pak museli odstranit i pravou nohu, která měla být operována původně. Sharon Jacksová se nyní kvůli pochybení soudí s chirurgem, operačním týmem i nemocnicí.
Sharon Jacksovou z Ohia čekala náročná operace. Kvůli rakovině jí lékaři měli amputovat pravou nohu pod kolenem. Jenže když se 19. září 2025 po zákroku probudila, čekal ji šok. Operace se zvrtla a lékaři jí amputovali levou nohu. Tu zdravou.
„Do nemocnice šla s vědomím, že přijde o pravou nohu. Po probuzení ale zjistila, že lékaři jí amputovali levou,“ citoval právníka Brad Layne deník New York Post. „Vymyká se to jakémukoli vysvětlení.“ Tím ale celá noční můra teprve začala. Sharon totiž pravou nohu stále měla. Lékaři ji proto museli následně amputovat také. Z pacientky, která měla přijít o jednu nohu, se rázem stala žena bez nohou. Sharon nyní žaluje chirurga, další členy operačního týmu i nemocnici Selby General Hospital v Mariettě. Požaduje mimo jiné náhradu nákladů na léčbu, psychické újmy, trvalých zdravotních následků a ztráty možnosti žít život jako dříve.
Podle právníka přitom vůbec nemělo být těžké zjistit, která noha má být operována. Chirurg před zákrokem správnou nohu označil. A po operaci označení zůstalo na místě. Ještě děsivější je další věc. Podle žaloby totiž operační tým před zákrokem provedl hned dvě bezpečnostní kontroly. Během nich se má před každou operací ověřit totožnost pacienta, plánovaný zákrok a především správné místo, na kterém se má operovat.
Přesto však věci nešly podle plánu. „Za správné ověření před operací nese odpovědnost celý tým na sále. Lékař, sestry, anesteziolog i další zdravotníci, kteří se na zákroku podílejí,“ uvedl Layne. „V dokumentaci je uvedeno, že k tomu došlo dvakrát, ale nějakým způsobem paní Jacksová přišla o špatnou nohu,“ dodal. Podle právníka měli zdravotníci několik příležitostí chybu odhalit a zákrok zastavit. Nikdo si ale údajně nevšiml, že operují nesprávnou nohu.
„Nemělo by se to stát ani při veterinárním zákroku,“ řekl rozhořčeně právník. Interní vyšetřování nemocnice potvrdilo, že šlo o událost, které bylo možné předejít, a že nebyly dodrženy standardní postupy na operačním sále. Lidé, kteří za pochybení podle nemocnice nesli odpovědnost, už navíc na svých pozicích nepracují.
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