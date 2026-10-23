Na břehu řeky ve Velkém Poříčí našli zavražděnou ženu: Zadrželi podezřelého

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Blesk: Václav Burian)
Autor: ČTK - 
23. října 2026
10:58

Policisté zadrželi 34letého muže, který je podezřelý z vraždy 61leté ženy ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Žena byla nezvěstná od čtvrtečního odpoledne, její tělo se stopami násilí našli týž den na břehu řeky Metuje. Podezřelého policie dopadla v noci ze čtvrtka na pátek, řekl policejní mluvčí Martin Stránský. 

Podezřelý, který je občanem ČR, dosud nebyl obviněn. „Na objasnění případu pracují královéhradečtí krajští kriminalisté spolu s náchodskými. Součinnost jim poskytli policisté napříč službami a psovodi se služebními psy,“ sdělil Stránský.

Policisté přijali oznámení o pohřešování ženy ve Velkém Poříčí ve čtvrtek odpoledne. Podle oznamovatelů žena nepřišla domů ani do zaměstnání a nebylo ji možné kontaktovat.

„Ihned po oznámení začalo pátrání po pohřešované ženě, jejíž tělo bylo nalezeno bez známek života. Ohledáním těla bylo zjištěno, že na smrti ženy měla podíl další osoba,“ uvedl Stránský.

Rvačka v Ostrově (21. 10. 2026)
Krimi Rvačka v Ostrově skončila střelbou: Zbraň vytáhl známý český zápasník!

Video se připravuje ...
Vražedkyně studenta Petra (†16) opustila zabezpečovací detenci.

Témata:
policieČeskovraždaokres NáchodnásilíMetujeVelké Poříčí
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Citronela Ananasová ( 24. října 2026 07:47 )

Zybývejte se raději tím, jací lidé se mezi námi pohybují a svoje mindráky vůči policii nechte stranou. 👎

Citronela Ananasová ( 24. října 2026 07:43 )

Co to melete?

ford cosworth ( 23. října 2026 22:01 )

Milá Policie - když byla ( Brutálně zavražděna) Kde podle Vás měla ležet ? 😨 👎

Žasnu a Vy začněte VOLI-t slova + věty které vydáte ! 😕

sorry jako ( 23. října 2026 19:43 )

Souhlas. Diky lidem, co levne pronajimaji byty fetakum a ruznym existencim konci zivoty slusnych lidi tragicky.

Citronela Ananasová ( 23. října 2026 15:13 )

Vy budete asi spolubydlící pachatele. Když o tom nic nevíte, tak se nevyjadřujte. 👎

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Kráska Bulisová odchází z vysílání F1 kvůli Královi: Útěk z Novy!
Kráska Bulisová odchází z vysílání F1 kvůli Královi: Útěk z Novy!
Aha!
Jako byste na krku celý den nosili sedmileté dítě: Pohled do mobilu ničí vaše tělo. Jak mu ulevit?
Jako byste na krku celý den nosili sedmileté dítě: Pohled do mobilu ničí vaše tělo. Jak mu ulevit?
Dáma
Podzimní pohoda s pumpkin spice latte: Snadný recept na oblíbený nápoj
Podzimní pohoda s pumpkin spice latte: Snadný recept na oblíbený nápoj
Maminka
Slovník moderního randění: Ghosting, breadcrumbing, ick a další
Slovník moderního randění: Ghosting, breadcrumbing, ick a další
Ženy
Biologický věk: Kolik je vašemu tělu doopravdy? Vědci odhalují, co stárnutí urychluje a jak ho zpomalit
Biologický věk: Kolik je vašemu tělu doopravdy? Vědci odhalují, co stárnutí urychluje a jak ho zpomalit
Moje zdraví
Vybudovali miliardové firmy, ale neumějí odejít. Headhunter popsal problém českých podnikatelů
Vybudovali miliardové firmy, ale neumějí odejít. Headhunter popsal problém českých podnikatelů
e15
Olympiakos - Sparta 1:0. Bránili, bojovali, ale neodolali. Letenští nakonec podlehli tlaku
Olympiakos - Sparta 1:0. Bránili, bojovali, ale neodolali. Letenští nakonec podlehli tlaku
iSport
Orion: Budu mít manželku. Nikdy jsem si nemyslel, že to takhle dotáhnu a budu tak šťastnej v padesáti
Orion: Budu mít manželku. Nikdy jsem si nemyslel, že to takhle dotáhnu a budu tak šťastnej v padesáti
Reflex
Chystá se velký úklid. Odhalené břehy Slapské přehrady ukázaly kromě škeblí i tuny odpadků
Chystá se velký úklid. Odhalené břehy Slapské přehrady ukázaly kromě škeblí i tuny odpadků
Lidé a země