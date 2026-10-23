Na břehu řeky ve Velkém Poříčí našli zavražděnou ženu: Zadrželi podezřelého
Policisté zadrželi 34letého muže, který je podezřelý z vraždy 61leté ženy ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Žena byla nezvěstná od čtvrtečního odpoledne, její tělo se stopami násilí našli týž den na břehu řeky Metuje. Podezřelého policie dopadla v noci ze čtvrtka na pátek, řekl policejní mluvčí Martin Stránský.
Podezřelý, který je občanem ČR, dosud nebyl obviněn. „Na objasnění případu pracují královéhradečtí krajští kriminalisté spolu s náchodskými. Součinnost jim poskytli policisté napříč službami a psovodi se služebními psy,“ sdělil Stránský.
Policisté přijali oznámení o pohřešování ženy ve Velkém Poříčí ve čtvrtek odpoledne. Podle oznamovatelů žena nepřišla domů ani do zaměstnání a nebylo ji možné kontaktovat.
„Ihned po oznámení začalo pátrání po pohřešované ženě, jejíž tělo bylo nalezeno bez známek života. Ohledáním těla bylo zjištěno, že na smrti ženy měla podíl další osoba,“ uvedl Stránský.
Zybývejte se raději tím, jací lidé se mezi námi pohybují a svoje mindráky vůči policii nechte stranou. 👎