Tragédie na Trutnovsku: Po pádu z mostu zemřel dělník! Další se zranil

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Ilustrační foto.
Na staveništi dálnice D11 v Bernarticích na Trutnovsku v sobotu zemřel stavební dělník. Spadl z rozestavěného mostu.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Aktualizováno -
25. října 2026
11:06
Autor: ČTK - 
25. října 2026
09:31

Tragédie na stavbě dálnice D11 na Trutnovsku! Dělník při práci v Bernarticích spadl z rozestavěného mostu a přes veškerou snahu záchranářů na místě zemřel. Další pracovník utrpěl zranění hlavy a skončil v nemocnici. Okolnosti neštěstí nyní vyšetřuje policie.

Na staveništi dálnice D11 v Bernarticích na Trutnovsku v sobotu zemřel stavební dělník. Spadl z rozestavěného mostu. Druhý dělník, který byl pod mostem, skončil v nemocnici poté, co utrpěl zranění v souvislosti s pádem prvního z nich, sdělil dnes ČTK policejní mluvčí Martin Stránský. Nehoda se stala v sobotu dopoledne.

„Jednalo se o cizince. V souvislosti s pádem pracovníka z mostní konstrukce utrpěl druhý muž zranění, ten byl na zemi. Příčiny a okolnosti této tragické události jsou předmětem dalšího šetření,“ řekl dnes ČTK Stránský.

U události zasahoval záchranářský vrtulník. „I přes veškerou snahu záchranářů a lékařů dotyčný na místě po pádu bohužel svým zraněním podlehl. Druhou zraněnou osobu jsme převezli po zemi do nemocnice Trutnov k dalšímu vyšetření po ošetření poranění hlavy,“ uvedli na webu zástupci Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

Stavba úseku D11 z Trutnova na státní hranici v Královci o délce 21 kilometrů za 11,7 miliardy korun bez DPH začala v říjnu 2024. Stavbaři z ní prioritně budují úsek u hranic o délce 3,3 kilometru, který v lokalitě Královeckého sedla provizorně napojí na silnici první třídy.

Ilustrační foto
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Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Na staveništi dálnice D11 v Bernarticích na Trutnovsku v sobotu zemřel stavební dělník. Spadl z rozestavěného mostu.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

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Cizinec z Hradce Králové jel po dálnici D11 v protisměru.
Zdroj: Policie ČR

Témata:
mostzranění hlavypolicieokres TrutnovMartin StránskýnemocniceDálnice D11Bernarticezranění
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