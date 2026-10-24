Judita ubodala kamaráda Tomáše (†16): Soud vražedkyni pustí domů? Rodina zuří

Judita podle soudu zavraždila kamaráda Tomáše.
Judita podle soudu zavraždila kamaráda Tomáše.
9. ledna 2020 přivedla ostraha Juditu k soudu, aby podala výpověď.
9. ledna 2020 přivedla ostraha Juditu k soudu, aby podala výpověď.
Judita (17) obžalovaná z vraždy Tomáše (16): Bude ji hájit bývalý ministr!
Autor: Martin Lisičan, Štěpánka Grofová - 
24. října 2026
12:33

Zavraždila spolužáka, vinu i po letech odmítá. Studentka Judita (21) v roce 2019 chladnokrevně zavraždila svého kamaráda a spolužáka Tomáše. Za pět desítek bodných ran Judita od soudu odešla s trestem dvanácti let za mřížemi. Po letech opustila věznici v Sučanech. Už brzy by se vražedkyně mohla dostat domů.

V současnosti se Judita nachází v ústavu v Kováčově. Jak okomentoval deník Nový Čas, ústav je určen k výkonu trestu s minimálním stupněm ostrahy. Před pár dny navíc soudu v Banské Bystrici přišel návrh ředitele zmíněného zařízení. Podle návrhu by si vražedkyně už brzy mohla zbytek trestu odpykat v domácím vězení! 

„V předmětné věci byl Okresnímu soudu v Banské Bystrici dne 14. 10. 2026 doručen návrh ředitele ÚVTOS na přeměnu zbytku trestu odnětí svobody na trest domácího vězení u odsouzené JK,“ potvrdila mluvčí krajského soudu Nina Uhrovičová. O tom, zda se Judita skutečně dostane domů, rozhodnuto zatím není. 

Jen možnost případného předčasného propuštění vyvolává v rodině Tomáše silné emoce. „Jak budeme vědět, že se polepšila? Jak to soud vůbec bude posuzovat? Vždyť před vraždou byla výborná žákyně, skvělá kamarádka a dokonalé dítě svých rodičů. Nikdo by si tehdy nepomyslel, že se stane něco takového. Nikdy se k tomu, co udělala, nepřiznala a ani neprojevila lítost,“ řekla jedna z blízkých.

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Ve vězení studovala

O životě Judity za zdmi věznice média několikrát informovala. V Sučanech byla vzhledem ke svému věku a závažnosti činu neobvyklou vězeňkyní. Podle bývalé spoluvězeňkyně se učila a pracovala také v kuchyni, kde vydávala jídlo a pomáhala s nádobím.

Pokračovala rovněž ve vzdělávání. Gymnázium ve Vrútkách studovala podle individuálního studijního plánu.

Tomáš utrpěl nejméně 49 ran

Případ, za nějž Judita skončila ve vězení, se odehrál 16. května 2019 v bytě na žilinském sídlišti Vlčince. Její kamarád Tomáš (†16) tam utrpěl desítky bodných a řezných poranění. Podle pravomocného rozsudku mu Judita způsobila nejméně 49 ran na různých částech těla, některé zasáhly i vnitřní orgány.

Bývalý primář interny Domažlické nemocnice Vojtěch Česák (41) dostal za brutální vraždu kolegyně a zároveň své milenky (†28) a dalšího pokusu vraždy na ženě (37) výjimečný trest 28 let. Rodina na památku staví kapličku pro zemřelou Míšu.
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Judita svou vinu od počátku odmítala. Tvrdila, že do bytu přišel neznámý muž vydávající se za pracovníka provádějícího odečet elektřiny a právě on na Tomáše zaútočil. Policie s touto verzí zpočátku pracovala, o tři dny později však z vraždy obvinila Juditu.

Okresní soud v Žilině uznal Juditu vinnou v listopadu 2020 a uložil jí trest 12 let a čtyři měsíce vězení. Krajský soud v Žilině rozsudek v dubnu 2021 potvrdil.

Judita se později pokusila verdikt zvrátit také dovoláním. Neuspěla ani u Nejvyššího soudu SR, jenž mimořádný opravný prostředek odmítl. Sama přesto dál trvá na své nevině. O podmínečné propuštění může požádat nejdříve v roce 2028.

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Policie dopadla muže podezřelého z vraždy z roku 2010, k níž došlo v Karlíně.
Zdroj: Policie ČR
Judita podle soudu zavraždila kamaráda Tomáše.
Judita podle soudu zavraždila kamaráda Tomáše.
9. ledna 2020 přivedla ostraha Juditu k soudu, aby podala výpověď.
9. ledna 2020 přivedla ostraha Juditu k soudu, aby podala výpověď.
Judita (17) obžalovaná z vraždy Tomáše (16): Bude ji hájit bývalý ministr!

Témata:
vraždatomášSlovenskoJuditaBanská BystricaSučany
Martin Lisičan
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Uklidni se ( 24. října 2026 17:01 )

Ano. Již se měla dávno houpat‼️🙄

ZANK ( 24. října 2026 16:22 )

Zdá se, že dnešní zfeminizované soudy mohou být otázkou....

RomanKa Kelly ( 24. října 2026 15:59 )

Ci*ánská krev se nezapře.

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