Judita ubodala kamaráda Tomáše (†16): Soud vražedkyni pustí domů? Rodina zuří
Zavraždila spolužáka, vinu i po letech odmítá. Studentka Judita (21) v roce 2019 chladnokrevně zavraždila svého kamaráda a spolužáka Tomáše. Za pět desítek bodných ran Judita od soudu odešla s trestem dvanácti let za mřížemi. Po letech opustila věznici v Sučanech. Už brzy by se vražedkyně mohla dostat domů.
V současnosti se Judita nachází v ústavu v Kováčově. Jak okomentoval deník Nový Čas, ústav je určen k výkonu trestu s minimálním stupněm ostrahy. Před pár dny navíc soudu v Banské Bystrici přišel návrh ředitele zmíněného zařízení. Podle návrhu by si vražedkyně už brzy mohla zbytek trestu odpykat v domácím vězení!
„V předmětné věci byl Okresnímu soudu v Banské Bystrici dne 14. 10. 2026 doručen návrh ředitele ÚVTOS na přeměnu zbytku trestu odnětí svobody na trest domácího vězení u odsouzené JK,“ potvrdila mluvčí krajského soudu Nina Uhrovičová. O tom, zda se Judita skutečně dostane domů, rozhodnuto zatím není.
Jen možnost případného předčasného propuštění vyvolává v rodině Tomáše silné emoce. „Jak budeme vědět, že se polepšila? Jak to soud vůbec bude posuzovat? Vždyť před vraždou byla výborná žákyně, skvělá kamarádka a dokonalé dítě svých rodičů. Nikdo by si tehdy nepomyslel, že se stane něco takového. Nikdy se k tomu, co udělala, nepřiznala a ani neprojevila lítost,“ řekla jedna z blízkých.
Ve vězení studovala
O životě Judity za zdmi věznice média několikrát informovala. V Sučanech byla vzhledem ke svému věku a závažnosti činu neobvyklou vězeňkyní. Podle bývalé spoluvězeňkyně se učila a pracovala také v kuchyni, kde vydávala jídlo a pomáhala s nádobím.
Pokračovala rovněž ve vzdělávání. Gymnázium ve Vrútkách studovala podle individuálního studijního plánu.
Tomáš utrpěl nejméně 49 ran
Případ, za nějž Judita skončila ve vězení, se odehrál 16. května 2019 v bytě na žilinském sídlišti Vlčince. Její kamarád Tomáš (†16) tam utrpěl desítky bodných a řezných poranění. Podle pravomocného rozsudku mu Judita způsobila nejméně 49 ran na různých částech těla, některé zasáhly i vnitřní orgány.
Judita svou vinu od počátku odmítala. Tvrdila, že do bytu přišel neznámý muž vydávající se za pracovníka provádějícího odečet elektřiny a právě on na Tomáše zaútočil. Policie s touto verzí zpočátku pracovala, o tři dny později však z vraždy obvinila Juditu.
Okresní soud v Žilině uznal Juditu vinnou v listopadu 2020 a uložil jí trest 12 let a čtyři měsíce vězení. Krajský soud v Žilině rozsudek v dubnu 2021 potvrdil.
Judita se později pokusila verdikt zvrátit také dovoláním. Neuspěla ani u Nejvyššího soudu SR, jenž mimořádný opravný prostředek odmítl. Sama přesto dál trvá na své nevině. O podmínečné propuštění může požádat nejdříve v roce 2028.
Ano. Již se měla dávno houpat‼️🙄