K ohavnému činu došlo mezi 17. a 20. říjnem 2024 v bytě v Plzni. Primář svou milenku škrtil do bezvědomí a pak ji zabil několika ranami sekerou do obličeje. Potom v bytě popíjel alkohol, opilý přejel do nedaleké Třemošné, aby si promluvil se známou (37). I tu napadl, svázal a znásilnil! U soudu pak vzlykal, že trest 28 let se mu zdá moc…
Kapličku vysvětili za rok
Zdrcená rodina přišla o nadějnou mladou ženu, která sotva pár dní před smrtí složila atestaci a začala si zařizovat svůj vlastní byt. „Sestřičko, strašně mi chybíš. Myslím na Tebe každou chvíli. Doufám, že se máš dobře,“ vyznal se na sociálních sítích rok od vraždy ženin bratr.
Právě on se rozhodl sestru uctít i výstavbou kapličky. Základní kámen byl položen přesně rok od její smrti. Nyní, po 12 měsících, byla kaple sv. Lukáše a Archanděla Michaela vysvěcena.
„Sešlo se kolem 260 lidí. Bohoslužbu vedl strýc Míši P. Jakub, opat Daniel a další kněží spojení s jejím životem,“ popsala známá zavražděné lékařky.
Kaple jako drahokam
Kaplička, která se staví z peněz veřejné sbírky, stojí na krásném místě nedaleko poutních cest u Brnířova a je od ní překrásný pohled na kraj kolem Kdyně.
„Kaple má tvar broušeného krystalu, drahokamu, symbolu vzácnosti a jedinečnosti, jakým Míša byla pro mnoho lidí,“ popsala známá a dodala:
„Kaplička není ještě hotová. Po dodělání skleněného okna bude zavěšen zvon s nápisem »Andělé neumírají. Jen dostávají křídla «, který byl také posvěcen.“