Muž dostal v noci chuť na energeťák: Rozmlátil kvůli tomu výlohu
Muž z Banské Bystrice si kvůli nočním choutkám na energetický nápoj způsobil víc škody než užitku. Dlažební kostkou rozbil výlohu podniku, vnikl dovnitř, vzal si z lednice drink a vypil ho. Tím způsobil škodu přes 40 tisíc korun. Policie ho krátce poté zadržela a nyní čelí obvinění z krádeže vloupáním a poškození cizí věci.
Kvůli energeťáku šel bych světa kraj. Tak by se dal popsat noční výlet jednoho muže z Banské Bystrice. Toho ovládly choutky na energetický nápoj a místo, aby si počkal do rána, rozhodl se vzít věci do vlastních rukou. Popadl dlažební kostku, rozbil výlohu podniku a vydal se pití ukořistit.
Jak uvedla slovenská policie, muž vlezl dovnitř přes rozbité okno, zamířil rovnou k lednici, vytáhl si energetický nápoj, napil se a ladným krokem zase odešel. Kvůli nápoji za padesát korun si ale zadělal na pořádný problém. Rozbitá výloha už tak levná nebyla a majiteli způsobila škodu více než 40 tisíc korun.
Policisté na sebe nenechali dlouho čekat. „Policisté muže vypátrali, zadrželi a obvinili z trestného činu krádeže vloupáním v souběhu s poškozením cizí věci,“ informují na sociálních sítích.
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