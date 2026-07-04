Muž dostal v noci chuť na energeťák: Rozmlátil kvůli tomu výlohu

Muž kvůli nočním choutkám rozbil výlohu.
Muž kvůli nočním choutkám rozbil výlohu.
Muž kvůli nočním choutkám rozbil výlohu.
Muž kvůli nočním choutkám rozbil výlohu.
Ilustrační foto.
Autor: Andrea Vídeňská - 
4. července 2026
19:32

Muž z Banské Bystrice si kvůli nočním choutkám na energetický nápoj způsobil víc škody než užitku. Dlažební kostkou rozbil výlohu podniku, vnikl dovnitř, vzal si z lednice drink a vypil ho. Tím způsobil škodu přes 40 tisíc korun. Policie ho krátce poté zadržela a nyní čelí obvinění z krádeže vloupáním a poškození cizí věci.

Kvůli energeťáku šel bych světa kraj. Tak by se dal popsat noční výlet jednoho muže z Banské Bystrice. Toho ovládly choutky na energetický nápoj a místo, aby si počkal do rána, rozhodl se vzít věci do vlastních rukou. Popadl dlažební kostku, rozbil výlohu podniku a vydal se pití ukořistit.

Jak uvedla slovenská policie, muž vlezl dovnitř přes rozbité okno, zamířil rovnou k lednici, vytáhl si energetický nápoj, napil se a ladným krokem zase odešel. Kvůli nápoji za padesát korun si ale zadělal na pořádný problém. Rozbitá výloha už tak levná nebyla a majiteli způsobila škodu více než 40 tisíc korun.

Policisté na sebe nenechali dlouho čekat. „Policisté muže vypátrali, zadrželi a obvinili z trestného činu krádeže vloupáním v souběhu s poškozením cizí věci,“ informují na sociálních sítích.

Muž kvůli nočním choutkám rozbil výlohu.
Muž kvůli nočním choutkám rozbil výlohu.
Muž kvůli nočním choutkám rozbil výlohu.
Muž kvůli nočním choutkám rozbil výlohu.
Ilustrační foto.

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Žena rozbila výlohu obchodu, sama se pak nahlásila strážníkům. (3. listopadu 2022)
Zdroj: Městská policie Praha

 

Témata:
škodaledniceskloenergetický nápojSlovenskodlažební kostkarozbitá výlohanápojBanská Bystrica
Andrea Vídeňská
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